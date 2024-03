“Arancel cero”: diputado garantiza inclusión de artículo solicitado por estudiantes

La Cámara Baja tratará hoy el proyecto “Hambre cero” y el diputado Hugo Meza adelantó que hay señales de que se confirmará la aprobación unánime. Indicó luego que hay posiciones divididas sobre otros artículos, pero que en general los parlamentarios están a favor de la universalidad de la merienda escolar.

Sobre el pedido de los universitarios, que temen perder el “Arancel cero”, comentó que ayer la Comisión de Educación, Cultura y Culto aprobó la inclusión del solicitado artículo 14. “Para que el arancel cero sea financiado por recursos del Tesoro y eso va a estar expresamente escrito en la ley”, señaló.

El parlamentario señaló que en la audiencia pública llevada a cabo la mayoría de los presentes expresó su preocupación con respecto a la posibilidad de perder ese derecho estudiantil, por lo cual decidieron aprobar la inclusión del mencionado artículo.

Sobre el temor a que de igual manera esté en riesgo ese programa, indicó que la inversión anual que requiere “Arancel cero” es de casi US$ 20 millones y es un monto que no afecta de manera importante a un presupuesto de la nación. “No creo que el Gobierno haga que falte esa plata. Quiero darles la certeza a los jóvenes de que eso no va a estar en peligro”, manifestó en ABC Cardinal.

Advertencia para intendentes

Por otra parte, Meza recordó que lograron de vuelta conceder los fondos a intendentes del país, quienes ahora tendrán reglas más claras para la realización de obras. Explicó que se deja bien claro en el proyecto que el 20% de los fondos que recibirán debe ser destinado a obras, específicamente construcción de sanitarios, cocinas y comedores.

“Es la última vez que se les va a dar un recurso tan importante a intendentes y gobernadores, no hay condición, no pueden dilapidar la confianza, es para llenar el estómago de las criaturas, dejen de ser miserables, deshonestos, y hagan bien su trabajo”, enfatizó el diputado.

Finalmente, señaló que con este proyecto el ministro de Educación ya solo deberá enfocarse en trabajar para mejorar la calidad educativa, sin preocuparse por la alimentación ni las obras. “Le estamos sacando una mochila superpesada al MEC, no tendrán excusas para no trabajar en la calidad educativa, el aprendizaje, para no trabajar en bachilleratos técnicos que resulten interesantes y atractivos para los jóvenes. El ministro ya no se va a tener que preocupar por cuántos niños deben comer”, sentenció.

