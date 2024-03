“Hambre cero”: estudiantes continúan protestas contra proyecto

Estudiantes universitarios y secundarios continúan con las protestas en contra del proyecto de ley “Hambre cero”, que luego de un largo debate fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados, logrando media sanción para el plan promovido por el Ejecutivo.

Movimientos estudiantiles de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), no quedaron conformes con lo que se aprobó, indicando que el articulado que asegura que el Arancel Cero se financiará con el presupuesto general de cada año y no con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), no garantiza que cuenten con recursos suficientes para cada ejercicio fiscal.

“Ahora que el Arancel Cero perdió su blindaje, vamos a tener que protestar desde cada mes de agosto para asegurar el presupuesto para esta ley, que fue fruto justamente de la lucha estudiantil”, apuntó Ernesto Ojeda, del movimiento Estudiantes por el Boleto Estudiantil.

Los jóvenes debatieron esta tarde en una asamblea en el campus universitario de San Lorenzo las medidas a tomar en los próximos días, principalmente cuando se trate el planteamiento en la Cámara Alta. Decidieron mantenerse en vigilia permanente desde esta noche.

En tanto que la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), organizó un paro con sentata en el Colegio Técnico San Francisco, ubicado en el barrio “modelo” que lleva el mismo nombre. Los secundarios están en contra del plan, indicando que no se garantiza la merienda escolar.

Además, manifestaron que no existen fondos para que el almuerzo escolar llegue para todos los estudiantes.

La rectora de la UNA, Zully Vera, se mostró satisfecha con lo aprobado por los diputados.

Consultada sobre la falta de blindaje y de garantías para contar con los recursos para el arancel gratuito, Vera aseguró que “confío en el Ministerio de Economía”. Agregó que “van a trabajar” con la cartera económica.