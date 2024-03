Imputación a abdistas: buscaron “amoldar” declaración de testigo, según abogada

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, la abogada Cecilia Pérez, representante legal del diputado Mauricio Espínola (ANR) en la causa de supuesta filtración de información confidencial denunciada por el expresidente Horacio Cartes, en el marco del cual fueron imputados el legislador colorado disidente, el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete, explicó los indicios de una aparente modificación irregular de la declaración de uno de los testigos de la Fiscalía.

Según supuestas conversaciones vía WhatsApp entre uno de los fiscales de la causa, Aldo Cantero, y Pedro Ovelar, abogado del expresidente Cartes, el letrado solicitó al fiscal modificar la declaración de uno de los testigos en que el Ministerio Público se basa para la imputación al expresidente Abdo y los demás afectados: el comisario Luis López, de la Policía Nacional.

Pérez explicó que habitualmente –aunque no es obligatorio– las carpetas de una investigación fiscal tienen que estar numeradas y “por costumbre” se hacen “tomos correlativos” a menos que el fiscal decida tener carpetas separadas según el tipo de diligencia –informes en una, testificales en otra, etcétera-, que no es el caso en la investigación de la denuncia de Cartes.

La declaración del comisario Luis López, señaló, tiene como fecha el 27 de septiembre de 2023, mientras que la del otro testigo, el comisario Luis Arias, data del 6 de octubre. Sin embargo, esas dos testificales están archivadas correlativamente la una con la otra, a pesar de que entre ambas pasaron nueve días y se realizaron otras diligencias.

“Amoldar las cosas”

Indicó que esa peculiaridad tiene sentido si se analiza en base a los supuestos chats filtrados entre el fiscal Cantero y Pedro Ovelar, en los que “Ovelar le dice a Cantero que no se escribió todo lo que se tenía que escribir” en la declaración tomada a López y Cantero presuntamente afirma que convocará de nuevo al policía a declarar.

“Normalmente cuando te falta información dada en una testimonial pedís que el testigo vuelva y amplíe, pero no una alteración de la declaración anterior, no una orden de que se escriba todo lo que no se escribió”, dijo Pérez. Agregó que lo expresado en los supuestos chats da a entender que se buscaba “amoldar las cosas” según lo que el representante del expresidente Cartes quería.

“El fiscal obedece órdenes, pero lo grave es que no sabemos lo que López sabía o lo que se le hizo decir”, enfatizó.

La abogada agregó que “tenemos información de que acá hay ‘apretadas’ a testigos” y señaló que la causa involucra a “funcionarios en ejercicio de sus cargos, en situación de dependencia”, que podrían temer ser despedidos si no declaran lo que les ordenan.

Testigos no fueron convocados ante la Fiscalía

La defensora del diputado Espínola cuestionó también que las declaraciones de tres funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) en el marco de la investigación no se tomaron en sede fiscal, sino que funcionarios de la Fiscalía, cuya identidad se desconoce porque no firmaron el acta, se constituyeron ante los testigos por orden del fiscal Cantero.

Señaló que el solo hecho de que se desconozca quién tomó declaración a los testigos ya constituye una violación del Código Procesal Penal.

Indicó que normalmente los testigos deben ser convocados a declarar en la Fiscalía, con algunas excepciones, como cuando un presidente de la República o un ministro debe declarar, caso en que la Fiscalía puede constituirse ante el testigo o incluso permitirle declarar por escrito, o cuando una declaración es tomada en medio de un allanamiento.

La abogada especuló que los testigos de la Seprelad no fueron convocados a declarar en la Fiscalía “para que no se sepa, para que no corra el chisme”.

Resaltó también el hecho de que originalmente la causa se abrió nombrando a personas específicas como el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, pero luego fue transformada en una contra personas innominadas, lo que considera una maniobra para impedir que los afectados accedan a copias de la carpeta fiscal.

“Para nosotros, lo de los chats está completamente comprobado, y está comprobado que no hay voluntad de saber lo que realmente pasó”, sentenció.