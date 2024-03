Monseñor Valenzuela exhortó a valorar la voz de los jóvenes, que antes no se escuchaba

Monseñor Ricardo Valenzuela, ofició la santa misa en el santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Durante su prédica, se dirigió a los jóvenes y mencionó que hoy es un día, hay que estar contentos y valorar a los que tienen voz y voto, pues en los tiempos antiguos a ellos ni siquiera se los escuchaba.

Recordó que hay muchas maneras de silenciar a los jóvenes. “Hay muchas formas de anestesiarlos y adormecerlos para que no hagan ruido, para que no se pregunten y no se cuestionen sobre lo que ocurre a nuestro alrededor.

“Hay muchas formas de tranquilizarlos, para que no se involucren, para que no se comprometan y así sus sueños pierden vuelo, y se vuelven ensoñaciones, vanas, pequeñas, tristes y frustrados. Así están muchos de nuestros jóvenes hoy en día”, dijo el obispo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló que la respuesta de Jesús para aquellos que callan, es que gritarán las piedras. “Queridos jóvenes, en ustedes está la decisión de gritar. En ustedes está el decidirse por el Hosanna, el que viene en nombre del Señor hoy domingo, para no caer en aquel, ¡crucifícalo, crucifícalo!, del día Viernes Santo, está en ustedes no quedarse callados”.

“Si los demás callan, si nosotros los mayores, adultos responsables, callamos, si esta nuestra sociedad callada y pierde la alegría, ¿qué haremos?, les pregunto a los jóvenes que están aquí, ¿ustedes gritarían?”, consultó a los presentes monseñor.

Lea más: Caacupé: 400 mil paraguayos pasan hambre y sufren de carencias en salud pública dijo, Cardenal

No olvidar a Jesús

En otro momento de su alocución, el obispo indicó que no debemos olvidar que Jesús murió gritando su amor por cada uno de nosotros, por los jóvenes, los adultos, por los santos y los pecadores, su amor a los de su tiempo y a los de este nuestro tiempo.

“Es su cruz hemos sido salvados para que nadie apague la alegría del evangelio. Mirad la cruz, eso es dejarse interpelar en nuestras prioridades, opciones y acciones. Es dejar de cuestionar nuestra sensibilidad ante un momento de dificultad, sufrimiento o dolor”, expresó.

“Hermanos, preguntémonos, ¿qué mira hoy aquí nuestro corazón?, ¿a dónde apunta?, ¿cuál es su prioridad?, ¿Jesucristo sigue siendo motivo de alegría y alabanza en nuestro corazón o nos avergüenza sus preferencias que son los pecadores?”, puntualizó monseñor Valenzuela.

Presentación teatral en Caacupé

En la jornada dominical también se pudo apreciar la emotiva presentación teatral de la Academia Nacional de Policía, el Colegio de Policía Merlo Sarabia, el Grupo Crisma y estudiantes de la escuela Daniel Escurra quienes presentaron pasajes de la Pasión de Nuestro Señor Jesús.

En la explanada se pudo observar la concurrencia de familias portando sus palmas.

Estuvieron presentes feligreses de Ciudad del Este, Itapúa, Mariano Roque Alonso, Luque, Nueva Italia, Ñemby y Fernando de la Mora. El acompañamiento musical estuvo a cargo del coro permanente de la basílica.

Con el inicio de la Semana Santa, en los próximos días habrá actos especiales. El Jueves Santo, 28 de marzo a las 8:00 será la misa crismal. A las 19:00 se hará la misa del Señor y a las 20:30 la exposición y adoración al Santísimo.

Lea más: Museo de la Basílica de Caacupé atrae a turistas