Hambre cero: ministro de Educación asegura que habrá “un antes y un después” con el cuestionado proyecto

Según el ministro de Educación, Luis Ramírez, el proyecto “Hambre cero” del Gobierno de Santiago Peña va a generar “un antes y después” en el sistema educativo paraguayo pese a todos los cuestionamientos, críticas o también dudas que surgen en torno a esta propuesta.

El funcionario sostuvo que este proyecto implica “un camino nuevo” que sería necesario para que los niños tengan la “dinámica cerebral” necesaria mediante una nutrición adecuada.

“Necesitamos que tengan el combustible y que este sea de calidad; no hay una sola cosa que se hace y es un conjunto de cosas que pasan por la alimentación. Paraguay tiene muchas variables y diversidad que hay que entender; no podemos tener un único plan”, resaltó en la entrevista oficial realizada por la Vocería del Gobierno.

Incluso apuntó que ‘Hambre cero’ tendría “un programa para cada necesidad, comunidad y cada chico” ya que no se implementarían las mismas medidas en zonas urbanas como en las de pobreza o extrema pobreza.

Ministro de Educación sobre los celulares en niños

Otro aspecto que trató Ramírez fue el uso de los celulares por parte de los niños y en este punto “invitó” a los padres a limitar el acceso que puedan tener los pequeños a los dispositivos electrónicos.

“Es importante la tecnología, es el océano donde nos movemos, pero tenemos que limitar. Si yo le pongo el teléfono y una película mientras come, el niño ve la película y no aprende a degustar, no aprende a masticar, no aprende a sentir el olor, color, sabor y todo eso nos estamos perdiendo cuando se conecta a una máquina”, agregó.

Ante esto recomendó a los padres que acostumbren a los niños “a comer en paz y tranquilos” y también resaltó la importancia de que los niños puedan explorar su imaginación mediante libros.

“Yo me iría feliz si los alumnos comprenden lo que leen; ese es el centro, que aprendan a comprender lo que leen”, concluyó.

