Zulma Jara Larrea se rehúsa a hablar con familias de secuestrados del EPP

Con la entrega de Zulma Emiliana Jara Larrea (27), supuesta integrante de la banda criminal autodenominada Agrupación Campesina Armada- Ejército del Pueblo (ACA-EP), se abrió una puerta de esperanza para las familias de Félix Urbieta, Óscar Denis y Edelio Morínigo, los tres secuestrados, de conocer algún dato de sus paraderos.

Las familias mantienen las esperanzas, pese a que Jara Larrea ya expresó a la Fiscalía que no tiene información al respecto y que se negó a hablar con ellas, contó Liliana Urbieta.

“Abre una puerta de esperanza, pero vimos ya sus manifestaciones de que no tiene ninguna información sobre papá. Nosotros tuvimos la esperanza de que ella pueda darnos la información de mi padre, pero lastimosamente dice que no sabe nada”, dijo a ABC Cardinal.

Urbieta señaló, sin embargo, que no cree que esté en total desconocimiento del paradero, al menos de su padre. “Desde un principio nosotros solicitamos una audiencia con ella, pero ella se rehusó y vamos a esperar el momento para que podamos hablar con ella”.

Pavão prometió prestar la plata para el rescate, pero falló

Con relación a las últimas informaciones que tuvieron sobre el paradero de su padre, señaló que fueron entre enero y febrero de 2017, cuando dejaron de recibir información de parte de los secuestradores.

Recordó que lo último que recibieron fue el pedido de rescate, pero luego las negociaciones cayeron. “Nos faltaron G. 800 millones para completar los US$ 350.000 (que pedían).

El dinero iba a ser prestado por Jarvis Ximenes “Pavão”, recordó Urbieta. “Llegamos a un acuerdo en el cual, en cuanto nos llegue la carta, él acercaría el dinero a nuestra casa, pero llegó la carta, salí a hablar a la prensa y jamás nos hizo llegar el dinero que habíamos acordado”, aseguró.

Agregó que el gobierno de entonces, de Horacio Cartes, no estaba al tanto de las conversaciones que ellos mantuvieron con Pavão. “En el gobierno de Cartes, él prácticamente se escudaba de nosotras”, añadió.

Jara Larrea ya no estaba en el EPP cuando secuestraron a Óscar Denis

Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente Óscar Denis, también secuestrado, recordó que Zulma Jara Larrea ya no formaba parte del autodenominado EPP cuando esta facción secuestró a su padre, pese a lo cual no pierden las esperanzas de encontrarlo.

“No sé cuánto tiempo más vamos a llevar con esto, pero vamos a seguir luchando y si nos da esperanzas de que pudiera darnos alguna información, de que pudiera haber escuchado algo o hasta participado ella”, dijo, al tiempo de recordar que ya hace cuatro años que fue secuestrado su padre.

“Nostras intentamos establecer un primer contacto con Zulma. No fue fácil, pues como saben tiene dos abogadas y ella estaba reacia a hablar. Sí hubo ese primer encuentro, pero no respondió casi nada a todo lo que le preguntamos”, agregó.

En cuanto a la búsqueda de los secuestrados por parte de las fuerzas de seguridad, dijo que tienen las mismas respuestas de que la búsqueda sigue, pero sin novedades.

