Bachi Núñez desbloqueó públicamente a abogada que presentó amparo en su contra

Luego de que la abogada Alejandra Peralta Merlo presentara un amparo constitucional, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez hoy mostró ante la prensa cómo la desbloqueaba de Twitter. “Es normal que una abogada quiera trascendencia... En público le desbloqueo y le insto que en este Gobierno no va a buscar más ser planillera de Petropar (sic)”, declaró.

Dijo que “se aprovechó del Gobierno anterior, facturó y ya no puede facturar”, pero consultado sobre esa acusación de planillerismo, no quiso brindar mayores detalles. “No quiero hablar mal de una persona a la que no conozco, ahora le voy a conocer. Hasta ahí”, expresó.

Bachi desbloqueará a quienes se lo pidan

En otro momento, sobre el amparo constitucional, dijo que “no está legislado” el hecho de bloquear o desbloquear a una persona en redes sociales. “Vamos a dejar que la Corte decida, si es que tiene que decidir. No tengo problemas para hablar con ningún medio de prensa, ni abogados”, manifestó.

Cuando le preguntaron si también desboquearía a todos los ciudadanos que denunciaron el mismo hecho en sus redes, dijo que va a hacerlo una vez que se lo pidan y le indiquen su usuario.

La abogada Peralta Merlo sostuvo, al presentar el amparo este lunes, que este hecho afecta dos derechos fundamentales: a la libertad de expresión y a acceder a información de interés público, transmitido por las propias autoridades a través de las redes sociales.