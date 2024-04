Transporte en crisis: qué piensa hacer el nuevo viceministro

El Gobierno sorprendió recientemente con un cambio en el Viceministerio de Transporte, en medio de la crisis que envuelve a todo el sistema. El nuevo titular, Emiliano Fernández, brindó esta mañana una serie de promesas de trabajo para mejorar la situación y dar respuestas al usuario.

Primeramente, señaló que el problema es muy amplio y hay muchas aristas que deben ser analizadas. Sin embargo, consideró que lo más importante es la reforma de todo el sistema de transporte público, porque todo lo demás que se pueda hacer solo será un “alivio temporal”. Por ello, prometió poner “bajo escrutinio” todo, desde el itinerario y las reguladas, hasta el subsidio y la renovación de flotas.

Lea más: Nuevo viceministro de Transporte admite: “El sistema le falla a la ciudadanía”

Un primer plazo de 90 días

Consultado respecto a un plazo que se propone para brindar mejoras, respondió que no quiere dar fechas debido a que el trabajo de reforma es muy amplio. “No obstante, digo que tengo que sacar una solución, la gente no puede más esperar... Me pongo un desafío de 90 días, pero no esperen soluciones totales definitivas, peor quizás soluciones parciales un alivio para el ciudadano”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que él no solo quiere trabajar en ir solucionando los problemas diarios, sino en una reforma integral. “Esa es la lucha que tenemos los paraguayos”, enfatizó.

Lea más: VMT: Opama recibe más promesas de transparencia y mejora del transporte público

“No le pido tiempo a la ciudadanía, les pido que sepan que voy a iniciar una transformación y, a largo plazo, esto (los problemas del transporte) ya no tiene que suceder. A cada paso, voy a intentar un alivio diario... Y quizás voy a empujar frente a gigantes”, agregó en otro momento.

Mencionó que con su equipo de trabajo ya analizaron inicialmente los temas que deben encabezar con fuerza desde el principio y entre ellas se encuentra el boleto estudiantil, una de las quejas principales de los usuarios.

Además, señaló que planean trabajar con el Ministerio de Obras Públicas y las municipalidades, por las paradas y refugios para los pasajeros.

Lea más: Transporte analiza actualización de itinerarios y la “tarifa integrada”

Promete visitar todas las empresas de transporte

En otro momento, el viceministro Fernández prometió ir personalmente a cada una de las 30 empresas de transporte para verificar toda la situación, el estado de flota, los subsidios y los itinerarios. “Más que mano dura, es mano justa. La ley está y hay que cumplirla”, enfatizó.

Prometió mucho trabajo y gestión, “con errores y aciertos”, además de transparencia y comunicación con la prensa, algo que no pudo ser garantizado por el viceministro anterior. “En el corto plazo, voy a empujar todos los espacios de mejoría, para que sucedan”, expresó.

También habló del horario escalonado, la desorganización en general de todo el sistema, las denuncias de incumplimientos de derechos laborales por las empresas y muchos otros temas que están en su agenda de quejas.

También habló del billetaje electrónico y resaltó que es una herramienta que debe ser aprovechada, por ejemplo para que los usuarios sepan con certeza los horarios de llegada y también controlar los itinerarios.

Finalmente, recalcó que la transparencia y el trabajo serán su norma. “No voy a tirar la toalla”, garantizó al final de la entrevista.