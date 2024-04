Itauguá: sacerdote prefiere pedir su traslado antes de ser una carga para los feligreses de la parroquia

El religioso manifestó que no llevaría ni un clavo de la Iglesia cuando se retire, dando a entender que el anterior párroco lo hizo así, y dejó en la total ruina a la parroquia.

El sacerdote Antonio Vázquez, es el actual vicario pastoral de la parroquia Nuestra Sra. Virgen del Rosario de la ciudad de Itauguá.

Además, es capellán del Hospital Nacional de Itauguá, y lleva adelante los asuntos canónicos de la Iglesia del país. Ante todos los compromisos a los cuáles está obligado recibe un monto ínfimo para sostener los gastos de traslado, y otras necesidades.

En ese sentido, el cura anunció que solicitaría su traslado al Obispo de la ciudad de San Lorenzo, Mons. Joaquín Robledo. Mencionó, además, que tiene a su madre enferma, y que preferiría ir a pasar en su casa con su madre antes de resultar una carga para los fieles que no valoran la presencia de dos sacerdotes.

“Esta semana voy a hablar con nuestro Obispo para pedirle mi traslado a una parroquia más cercana para estar cerca de mi mamá, que está enferma. La Iglesia existió antes de mí, y existirá igual después de mí. Además, nunca quise ser oneroso para nadie. Parece que dos sacerdotes para esta parroquia es muy oneroso, y a mí me da una pena que el templo se esté cayendo y no puedan reaccionar los fieles. Eso sí ni un millón de guaraníes voy a pedir para salir de esta parroquia, y ni un clavo voy a llevar”.

Expresó, además, que hay personas, movimientos y grupos que ponen palo a la rueda ante las diversas propuestas que puso la nueva administración de la parroquia que pretende organizar actividades de manera a mejorar la situación de la parroquia como también de los sacerdotes.

“Ustedes no saben los desvelos del sacerdote Pedro para organizar mejor esta parroquia. Después de 22 años que estaba en la ruina. No van a extrañar nada, si siempre tuvieron un pa´í nomás. Los jueves se abre para adoración y poca gente viene. Pidieron que entre semana se abra el templo, nandinte aveí la ñande tupao -igual está vacía la iglesia-, ha oñembotyro pico mba´é -y si se cierra qué tanto- la gran cosa ajepa. No van a extrañar. Parece que deben tener la necesidad verdadera de un sacerdote para que estimen eso”, mencionó el presbítero.

Concluyó su alocución diciendo que cuando en la semana lo vean mudarse, no llevaría ni un clavo. Recomendó a los fiestes ir al Santurario de Schoenstatt, u otras comunidades que se encuentran cercanas a la parroquia.