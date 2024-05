Vecinos del barrio San Isidro defienden plaza comunal ante proyecto de un Centro de Salud

Los residentes del barrio San Isidro han salido en defensa de su plaza comunal ante el proyecto de construcción de una unidad familiar en el terreno del espacio público. Según el artículo N° 136 de la Ley Orgánica Municipal, se prohíbe la construcción dentro de las plazas vecinales; pero la normativa permite la edificación a una distancia de 200 metros de estos espacios públicos. Los vecinos exigen que se respete la legislación vigente y que el proyecto se ubique en un lugar alternativo, conservando así la plaza como un área verde y de esparcimiento para los habitantes del vecindario.

Fátima García, residente de la zona, expresó: “Nos oponemos a la construcción ya que va a tocar un espacio verde donde juegan los niños, las personas mayores se recrean, e incluso funciona una escuela de fútbol que atrae a muchísimos alumnos. Es una plaza para que todas las personas del barrio puedan distenderse”.

Roció Kübler denunció que no hubo un proceso de consulta a los vecinos para la construcción en el predio de la plaza. “La gente del Ministerio de Salud y del Consejo de Salud de la Municipalidad de Luque nos dijeron que este proyecto ya estaba diseñado y que teníamos que aceptarlo. Cuando mencionamos que hay un espacio público destinado a la construcción a 200 metros de la plaza, respondieron que por la evaluación de impacto ambiental tenía que ser en el predio de la plaza”.

“Presentamos una nota a la municipalidad explicando los motivos por los cuales no queremos que se construya en la plaza. Aclaramos que no estamos en contra de la construcción, sino que no queremos perder este espacio verde que nos hace tan felices”, concluyó García, defendiendo la preservación de la plaza comunal del barrio San Isidro.