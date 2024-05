Caso Pecci: “Estamos haciendo lo que se puede y se debe”, dice Emiliano Rolón

Hoy se cumplen dos años del sicariato de Marcelo Pecci en Colombia y por este caso se estableció que se recuerde el Día del Fiscal en nuestro país, una conmemoración que fue celebrada hoy en el Ministerio Público donde también se recordó al fiscal asesinado, pese a que su familia había solicitado no realizar ningún tipo de homenaje.

Al respecto, el fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, detalló que los investigadores de Colombia aún no entregan unos “materiales” solicitados por los investigadores paraguayos pese a que estos habrían sido solicitados en diciembre pero aún no tienen respuesta.

“Es un caso complejo que no ocurrió en el país; en el principio solo actuábamos como cooperantes y hoy tenemos fuente propia y nuestra propia carpeta. Comisionamos a agentes fiscales para que directamente recaben informaciones”, argumentó.

Incluso argumentó que hasta ahora la Fiscalía de Colombia no entregó a los agentes paraguayos el celular que tenía Pecci al momento de su muerte.

Caso Pecci: voluntad de la Fiscalía es “férrea y firme”

En referencia a las investigaciones realizadas por la Fiscalía, Rolón argumentó que la voluntad de resolver el caso es “férrea y firme”.

“Tenemos el firme propósito hasta de seguir hasta tanto haya solamente un punto que investigar. Me parece medio peligroso el tema insinuativo de que nosotros estamos interesados en no descubrir esto; eso es lo que insinúan los medios. Mi integridad y mi dedicación al sistema no está en duda; no sesgaremos nuestro en empeño y ojalá el año que viene en esta misma fecha celebremos el Día del Fiscal”, concluyó.

