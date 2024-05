Paro del transporte público: unos 100.000 usuarios se verán afectados

Si bien la tripartita entre Cetrapam y el Viceministerio de Transporte quedó en cuarto intermedio hasta el próximo 16 de mayo, el paro de transporte aún no fue desactivado y la organización que representa a los usuarios pide participar de la reunión. Además, este lunes presentarán una denuncia en contra de los empresarios. De concretarse el paro, unos 100.000 usuarios se verán afectados con la medida de fuerza.

“Exigimos que se nos incluya en las negociaciones que tienen los empresarios y el gobierno, en donde están transando con nuestras vivencias a través del servicio que recibimos”, manifestó Belén González, representante de Opama.

“Se ningunea a los pasajeros”

Griselda Yúdice, también de Opama, aseguró que el Gobierno y los empresarios del transporte público ningunean la voz de los pasajeros y hacen lo que quieren con el servicio.

Organización de pasajeros demandará a empresarios

El lunes, luego de finalizar una reunión prevista entre representantes de Opama y el Viceministerio de Transporte, la organización presentará una denuncia contra los empresarios del transporte público.

La diligencia se realizará en la Fiscalía, en contra de los transportistas que amenazan con ir al paro por tres días, desde el 20 de mayo.

La Ley Nº 6789 permite que cualquier ciudadano puede denunciar la extorsión de los colectiveros a los órganos de persecución penal del Estado. También presentarán un amparo constitucional.

Paro del transporte público afectará a unas 100.000 personas

De un total aproximado de 210.000 personas que utilizan diariamente el transporte público, se calcula que el 40% es usuario de los colectivos que forman parte de los itinerarios de las empresas aglutinadas por Cetrapam y que serán afectadas con la medida de fuerza.

Esto quiere decir que al menos 100.000 usuarios del transporte público sufrirán la falta del servicio, si se concreta el paro.

El sistema de transporte está obsoleto

“Tenemos que pensar en reformas estructurales en inversión, porque el sistema de transporte está obsoleto. Ese dinero debería ir a que realmente se haga un metrobús, un tren de cercanía”, indican desde Opama.

También señalan que con el actual sistema de buses no se solucionará el problema de movilidad.

“En Paraguay seguimos peleando con buses chatarras mientras en otros países se inauguran teleféricos, trenes. Los países de la región ya cuentan con planes para garantizar la movilidad pero aquí seguimos con buses chatarras”, insistió Yudice.

Instan a ser solidarios

En caso de que el paro del transporte público prospere, instan a ser solidarios entre los usuarios de colectivos.

Piden que la ciudadanía que se moviliza en vehículos particulares se solidarice con vecinos, amigos o compañeros de estudio o trabajo para el traslado a diferentes sitios.

También exigen al Estado a que se garantice la movilidad de los ciudadanos, ya que es su responsabilidad.

“No queremos que se caiga en el chantaje, no estamos de acuerdo en que se le dé ni un solo guaraní más a estos empresarios y en estas condiciones en las que se encuentra el transporte público, porque carece de legitimidad el reclamo de más dinero cuando no son capaces de ofrecer un mínimo servicio”, remarcó Yudice.