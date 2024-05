Municipalidad de Asunción presenta pérdidas desde el 2019 que suman US$ 162 millones

El estado financiero de la Municipalidad de Asunción está en la mira tras darse a conocer un agujero de G. 500.000 millones en concepto de bonos, que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) no explica hasta ahora.

Tras un análisis de los balances de la comuna, desde el 2019 hasta la actualidad, se puede encontrar un acumulado de pérdidas en los resultados de cada año. En el 2019, el intendente fue Mario Ferreiro y el presidente de la Junta Municipal, Óscar “Nenecho” Rodríguez. Tras la renuncia de Ferreiro, Rodríguez asumió para completar el mandato. Ese año, la comuna terminó con un balance que arrojaba pérdidas de G. 71.803.261.563.

El año siguiente, la situación empeoró, la pérdida según balances del 2020 fue de G. 165.538.361.212. Sin embargo, el 2021 fue el peor año, ya que el balance muestra un negativo de G. 485.989.271.736. Ese año, Nenecho renunció para buscar su reelección y completó el periodo, su elegido Cesar Ojeda (ANR).

En el 2022, con el inicio de un nuevo periodo, Rodríguez dio continuidad al problema, ya que el balance arrojó una pérdida de G. 223.220.026.393, y para el 2023, el resultado negativo volvió a crecer y arrojó pérdidas de G. 273.051.822.880

Si bien el intendente asunceno se ha refugiado en que entre el 2020 y 2021, se pasó por la pandemia por covid-19, lo cierto es que lejos de demostrar un uso de los recursos austero, siguió contratando funcionarios, engrosando la nómina.

Óscar Rodríguez (ANR-cartista), contrató a unos 1.000 funcionarios en la Intendencia municipal, en los primero tres años a cargo de la Municipalidad de Asunción, según la nómina oficial de la institución. Unos 400 trabajadores entraron en coincidencia con la campaña de su esposa Lizarella Valiente, actual senadora.

Nenecho hace crecer deuda

Al gran número de funcionarios que ronda los 8.000 en total, se suma que Nenecho aprobó diferentes aumentos salariales para todo el personal. Los ingresos municipales demostraron ser insuficientes para este derroche, por lo que Nenecho realizó préstamos por déficit de caja cada fin de año.

El gasto en servicios personales fue de G. 726 mil millones en el 2023, lo que representa el 85% de todos los impuestos pagados por asuncenos en ese periodo.

Al mismo tiempo que gastaba cada vez más en salarios, Rodríguez hizo diferentes emisiones de bonos supuestamente para obras, endeudando aún más a la comuna. Claramente, si la mayor parte del dinero lo arrojaba a salarios, ya no quedaba presupuesto para infraestructura. No obstante, las obras de las últimas emisiones tampoco fueron hechas y, el dinero ya no figura en las cuentas bancarias municipales de los balances. ABC encontró que faltarían unos G. 500.000 millones en concepto de bonos.

CGR dio prórroga a Nenecho para informes

Ante esto, la Contraloría General de la República (CGR) realizó un pedido de información al intendente para que explique el agujero de los bonos. El plazo de diez días que había otorgado al jefe comunal venció el lunes último. No obstante, Rodríguez solicitó una prórroga de 30 días y, la CGR aceptó darle 15 días corridos, que vencen a inicios de junio. Tras ello, se podría presentar una denuncia ante la Fiscalía en caso de no obtener respuestas.