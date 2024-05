IPS: consejero De los Ríos dice que Fonaress debe atender patologías catastróficas

Aníbal de los Ríos, consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) duramente criticado desde hace varios días por plantear el pago de un aporte más elevado de los nuevos asegurados con enfermedades preexistentes, afirma ahora que su idea no sería una solución. Según el médico, representante del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), la atención de enfermos con patologías catastróficas, debe estar a cargo del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress).

El consejero refirió que el IPS no es parte del citado fondo, pero que también debería fondear la ley. “No creo que se llegue a implementar (aumento en aportes), porque no es la solución final. La solución final es ley del Fonaress, que son los fondos solidarios para los recursos de salud y se creó para todas estas enfermedades que son carísimas, catastróficas. Ese es el recurso final que nos salvaría a todos y permitiría que esa gente que sufre y tiene un gasto inmenso, también sea cubierta, no solamente por la seguridad social, sino por el Estado”, aseveró.

De los Ríos resaltó que el grupo de personas con enfermedades catastróficas es pequeño, pero que demanda un altísimo costo para la previsional. “El IPS no está dentro de Fonaress, pero por qué no va estar; que aporte también, que se fondee el Fonaress y que eso realmente sea un fondo común para utilizar en esas enfermedades y que nadie esté desprotegido”, manifestó

La semana pasada, la Cámara de Diputados realizó una mesa de trabajo sobre la ejecución del Fonaress, en donde se reveló que apenas se utiliza el 40% de los fondos de la citada ley. Mientras, enfermos oncológicos y trasplantados imploran por ayuda o se ven obligados a realizar actividades solidarias para aligerar los millonarios gastos de bolsillo.

IPS es un popurrí de malos manejos, dice consejero

Sobre el requisito de un examen médico admisional para nuevos aportantes estudiado la semana pasada en sesión del Consejo de Administración, el consejero señaló que es una disposición vigente que por algún motivo que él desconoce, se dejó de exigir en 2018.

“Son seis años en los que no se aplicó. Cuánta gente entró al IPS sin examen médico previo y cuántos seguros de favor hay en ese plazo de seis años”, se preguntó De los Ríos.

El consejero reconoció además que la institución es mal administrada. “Es un popurrí de malos manejos, de manejos negligentes de la administración del IPS. En este momento crítico del IPS, tenemos que sumar todas las monedas y tratar de recomponer las finanzas. Todos tenemos derecho a la jubilación”, sostuvo.