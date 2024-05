Califican de “inútil” fondo para “enfermedades catastróficas”, ya que dinero queda guardado mientras miles padecen

El Fondo Nacional de Recursos Solidarios (Fonaress) es un cuenta especial blindada por ley para tratar las llamadas “enfermedades catastróficas”, que por su alto costo, no pueden ser asumidas directamente por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). Sin embargo, pero a lo loable de la ley, esta en la práctica resulta “inútil”, según consideraron ayer tras la realización de una mesa de trabajo con representantes de Salud, del Ministerio de Economía, del Fonaress y legisladores.

El diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional), quién convocó a la mesa de trabajo, refirió que el motivo de la citación a las autoridades era saber el porqué solo se ejecuta el 40% de los fondos presupuestados, que este año es de unos US$ 21 millones, que cuando se hablan de salud, nunca es mucho ni suficiente. Lo peor es que con este dinero, no se pueden financiar gastos de trasplantes ni tratamiento contra el cáncer, donde fondos son sumamente necesarios.

El director (gerente) del Fonaress, Víctor Bernal comenzó reconociendo que efectivamente la ejecución promedio de los fondos es del 40% en los últimos años, aunque comentó que la situación de la ejecución en este caso es más complicada, por las exigencias que establece la ley.

Puntualmente en cifras, comentó que en 2022 se presupuestaron G. 128.000 millones y las transferencia fueron de G. 53.000 millones. En 2023 se definió un presupuesto de G. 150.000 millones y se recibieron G. 25.000 millones y en lo que va del año, el presupuesto es de G. 155.000 millones y se giraron hasta ahora G. 11.000 millones.

“La ejecución de este año, mirando el saldo no ejecutado del año pasado, que fue de 10.500 millones, más lo recibido a la fecha en concepto de aportes, que son G. 11.000 millones, da un total de G. 21.512 millones de los cuales fueron (utilizados) este año este año G. 17.525 millones, sobre un presupuesto anual estimado para este año de 155.000 millones (sic)”, comentó Bernal, que acotó que el problema no es la falta del dinero, sino la burocracia que establece la ley.

La secretaria del Consejo del Fonaress, Gilda Espínola comentó que “la dinámica para el uso de estos fondos no es la misma que los fondos ordinarios de Salud”, ya que solo hay tres patologías claramente establecidas a ser cubiertas (insuficiencia renal , cardiopatías y Atrofia Muscular Espinal - AME) y en la cuarta categoría, están las llamadas enfermedades “catastróficas”, pero casi ninguna está catalogada como exige la ley y “cada solicitud debe ser analizada una por una”.

“Hemos recepcionado aproximadamente 60 o 65 solicitudes y se atiende a 60 pacientes, que son todos de Atrofia Muscular Espinal (AME). Como Consejo de ha derivado al fondo ordinario del Ministerio de Salud tres patologías que no estaban protocolizadas”, sostuvo Espínola, alegando que de momento, todas la solicitudes que han recibido han gestionado.

Sin embargo, el problema es que posiblemente muchas solicitudes ni siquiera se realicen por el desconocimiento o por la falta de protocolización de las enfermedades.

“La ley dice que tiene que atender nefro, cardio, AME. y la última, enfermedades catastróficas, que podría ser una lista muy amplia, pero una lista tal cual no existe. A medida que se solicita se verifica si esa enfermedad está protocolizada”, reconoció Espínola.

A raíz de esto, surge otra problemática, que el Fonaress no tiene recursos humanos propios, ni siquiera para gestionar las compras de medicamentos (debe recurrir a la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud) o un abogado, ante lo cual el director general de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Jorge Paredes, reconoció que la ley no faculta a utilizar los fondos para pagar salarios de las personas que deben evaluar y habilitar que se paguen los medicamentos o tratamientos.

“Nosotros no tenemos inconveniente de transferir el 100% siempre que los requisitos se cumplan (para los medicamentos)”, dijo Paredes, afirmando que en lo que refiere a los costos administrativos (Rubro para gerente e integrantes de los dos equipos, el de Auditoría y el de Trabajo Social) del Fonaress deberían de ser incluidos en el presupuesto del próximo año, ya que insistió “no se pueden financiar gastos operativos con el fondo”, según obliga la ley.

En tal sentido, Espínola insistió: “Nosotros no consideramos que haya un problema de ejecución, ya que no ingresaron más pedido. La protocolización es (el problema)”, ya que es ahí donde debe conformarse equipos multidisciplinarios para cada patología solicitada.

“Ley es inútil”, fustiga Iramain

Ante la situación actual, donde hay dinero que no se utiliza, habiendo tantas carencias de otros enfermos graves como son los oncológicos o los trasplantados, el senador y médico Ignacio Iramain (Partido Encuentro Nacional) disparó de manera dura contra la clase política, por hacer una ley que no sirve para lo que debería.

“Está ley cuando se presentó era una enfermedad absolutamente insuficiente. esto no es para enfermedades catastróficas, es muy selectiva, no tiene protocolos, no tiene una unidad operativa propia y por supuesto no tiene una fuente de financiamiento como tiene que tener”, comenzó diciendo, recordando que en su momento, en su rol de médico le tocó idear esta ley, pero terminó siendo bastardeada en el Congreso.

En tal sentido, dijo que Uruguay, desde 1980 inició esta ley, y por ende, tienen muchísimo trayecto adelantado, y si bien se llegó a consultar son ellos, las recomendaciones fueron ignoradas.

“Está todo protocolizado y nosotros no reducimos a tres miserables rubros, que no hacen a enfermedades catastróficas”, recriminó, diciendo que no es posible que este fondo no cubra realmente enfermedades catastróficas como son el cáncer o un trasplante, entre otros tantos padeceres.

“El modelo está fallando, el modelo es absolutamente inútil, porque no cumple con las necesidades de la gente, de la ciudadanía, porque la gente tiene que hacer pollada, tiene que utilizar una cantidad de recursos para cubrir lo que el Fonaress debería de cubrir, y que no cubre porque está mal formulado, la fuente de financiamiento está mal. El concepto está mal”, dijo ofuscado.

Cuando se modificó esta ley en 2022, se excluyó de las “enfermedades catastróficas” los tratamientos oncológicos y los trasplantes con la excusa de que ya tenían una ley específica para esos casos, pese a la oposición del Ministerio de Salud.

Por ello, Iramain fue especialmente duro en repudiar a quienes en su momento tocaron la ley. “Se debe legislar para los ciudadanos, para el paciente que necesita, no para que se pasen haciendo polladas. Es una vergüenza y es indigno. Y entonces se deben cubrir los medicamentos oncológicos, se cubren todos los procedimientos a los pacientes, para que no estén sufriendo un vía crucis para tener un medicamento oncológico. Pero por favor, esto es un desastre”, insistió.

Finalmente se comprometió a buscar una reforma profunda diciendo: “Me es útil saber esto porque hay que cambiar todo. Esto no tiene sentido, lo que pasa (es) que esta clase política no está dispuesta a eso, porque el Fonaress tiene que tener su propio ámbito de administración, sus propios recursos humanos, que tampoco son demasiados pero sí ampliamente especializados”, pero para todo ellos se necesitan políticas de Estado.