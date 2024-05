Denuncian a músico por supuesta violencia contra su pareja, pero este dice ser la víctima

Liliana Mongelós denunció a su expareja Erico Lugo, conocido en el ambiente musical como Erico Luna, por supuesta violencia. En la denuncia presentada a la comisaría y que investiga la fiscala Susana González, la denunciante asegura que el hombre la asfixió con una almohada hasta perder el conocimiento.

“Yo decía ‘si vos me pegás, o si vos me maltratás, es porque yo me merezco, es porque yo estoy haciendo mal’, hasta que un día llegó el maltrato físico. Intentó matarme porque me asfixió con una almohada. Yo perdí el conocimiento y me desperté bajo la ducha, en la ducha fría, él creo que se habrá asustado y ahí fue donde yo decidí echarle de mi casa”, relató la mujer.

Contó que estuvo con su Erico durante un año y seis meses, y que al poco tiempo de haber iniciado la relación, inició el maltrato psicológico. Vivieron un tiempo en lo de los padres del músico, hasta que estos lo echaron a él y a su pareja por lo que se fueron a vivir a la casa de la víctima. Fue ahí donde empezó el maltrato físico, según relató.

Víctima denuncia maltrato físico y psicológico por parte de un músico

Liliana aseguró que ella mantenía a Erico al mudarse juntos, pero pese a eso, recibía maltrato físico y verbal por parte de su expareja. “Lo que más tenía era maltrato psicológico diciéndome que yo era una basura, una mierda de persona, que no valía la pena, que si él me hacía algo era para que yo aprenda a ser mejor persona, porque yo era una débil”, precisó.

“Yo sufro de ansiedad, entonces cada vez que yo me encerraba en el baño por un ataque de ansiedad que tenía, él se iba y pateaba la puerta y me decía que yo era una débil de mierda, que no valía la pena, que era una inútil, incluso llegué a intentar sacarme la vida de lo mal que él me hacía sentir y él me decía ‘dale, matate, matate, haceme un favor, es un favor para la sociedad que vos te mueras ahora mismo porque sos una inútil, yo no quiero estar contigo’, pero igual seguía conmigo”, relató.

“Llegó un tiempo donde él empezó a tomar mucho y a la madrugada me despertaba y me escupía por la cara y me decía que yo era un asco de persona, que yo era horrible. Yo no tenía ganas de levantarme, también no tenía ganas de comer, él me hacía la vida imposible, pero igual yo me sentía culpable otra vez y me sentía re poca cosa”, dijo.

Tardó en denunciar por sentimiento de culpa

Liliana dijo que no denunció antes a Erico debido a que le costó mucho hacerlo, porque sentía culpa, ya que pensaba que si le pegó fue porque ella hizo algo mal, porque ella lo merecía.

“Yo solamente pensaba que él era importante para mi vida, o sea, él me hizo creer a mí que él era la única persona importante en mi vida, que nadie más me iba a querer y nadie más me iba a valorar, pero ni me valoraba. Así estuve viviendo hasta que no pude más”, agregó.

Amenazas constantes

Dijo que su expareja le sigue haciendo la vida imposible, acosándola, e incluso le llegan mensajes vía Instagram donde supuestamente Erico pide que se le robe su teléfono celular.

“Lo que mandó a pedir es que se me robe mi teléfono y que de paso se me pegue. No solamente eso, después de pasar a robarme el teléfono, ya pidió que se me rapte. Dijo que iba a dar G. 5 millones por mi cuerpo para que me puedan llevar a un lugar donde iban a estar él con su hermana esperándome”, afirmó.

Agregó que no tiene miedo solamente por ella, sino también por sus hijos, considerando que Erico y su abogada dicen que todo esto es falso, además de que el músico proviene de una familia que tiene poder y dinero. “Tengo miedo que esto quede en el oparei y yo termine muerta por ahí. Probablemente, podría pasar eso, conociendo a la justicia de Paraguay”, lamentó.

Lo que dice el músico denunciado por supuesta violencia

María Selva Rodríguez, abogada del músico, habló con la redacción de ABC y aseguró que toda la denuncia en contra de Erico Lugo es falsa.

“La denuncia que la señora Liliana Elizabeth Mongelós presentó contra mi cliente es totalmente falsa. Tenemos elementos suficientes que en tiempo y forma hemos presentado ante el juzgado de Paz, como así también en violencia doméstica, porque la misma presentó denuncia falsa y simuló hechos punibles”, aseveró.

Sobre la denuncia de que supuestamente Erico escribió a una persona para robarle el teléfono, explicó que realizaron una pericia al teléfono de su cliente y de su cuenta de Instagram, en la que se constató que ningún mensaje con dicho contenido se envió desde ninguno de los dos elementos.

Teléfono ya fue denunciado como robado

Agregó que el teléfono que Liliana dice le quieren robar, ya fue denunciado como robado por la hermana de Erico, Arami Lugo, a quien pertenecería el celular, según afirma la abogada.

“El teléfono fue denunciado como hurtado en la Fiscalía de Lambaré, no es de propiedad de ella. Realizó una denuncia por violencia doméstica en el Juzgado de La Encarnación, donde la jueza no ha hecho lugar a esa denuncia porque no se han presentado elementos probatorios para sostener la denuncia”, indicó.

Asegura que la denunciante ha difamado, injuriado y calumniado a su cliente, además de hacer manipulaciones técnicas y usurpación de identidad.

Músico denunciado alega que expareja no aceptaba terminar la relación

Agregó que la denuncia de que supuestamente Erico le habría roto la rodilla de una patada, en el informe médico indica que la lesión se produjo por actividad física cotidiana.

“Tenemos acta de procedimiento de la comisaría cuarta y primera, donde el señor Erico le llama al 911 pidiendo auxilio porque él quería salir de la casa y esta señora le tenía llaveado, le tenía encerrado, y él no quería romper nada, porque tenía miedo de decir que le pegó o que le dañó aparte de una propiedad”, aseveró.

Dijo que Liliana denunció a Erico supuestamente porque el músico dio por terminada la relación, hecho que la denunciante no aceptó, por eso empezó a denunciarlo por violencia.

“Ella misma manifiesta que es adicta a consumir pastillas, y que supuestamente las pastillas que estaba ingiriendo ya no le hacían más efecto. Ella supuestamente sufre de ansiedad y firma esa acta de procedimiento”, indicó.

Comentó que también su cliente cuenta con una orden de restricción en contra de Liliana, a quien incluso denunciaron por supuesto desacato, al desobedecer la orden judicial de restricción.