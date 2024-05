Lamentable: estudiantes de Chaco’i dan clases bajo un árbol en pleno frío y comparten la pizarra

En lamentables condiciones tienen que aprender estudiantes de varios grados de la escuela Nueva Asunción de Chaco’i. No solo dan clases bajo un árbol, sino que además deben compartir una pizarra entre dos o tres grupos. Los alumnos no recibieron útiles y los docentes no tienen rubros. En el mismo departamento, el clan Núñez vive entre apuestas y potencia un club de fútbol.