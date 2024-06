Estudiantes de escuela de Itauguá ganan torneo amistoso de robótica del ASA

Cuatro estudiantes de la Escuela Básica N° 2959 Mbokajaty Sur de Itauguá ganaron el primer puesto del torneo amistoso de robótica First Tech Challenge Escaramusa Nacional organizada por The American School of Asunción (ASA), que tuvo lugar en el área del gimnasio de esta institución los días 31 de mayo y 1 de junio.