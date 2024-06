Ajuste del salario mínimo: multas en Asunción 2024

Distracción con el celular, tereré , etc., establecido en el artículo 91, inc. J en 11 jornales: G. 1.187.897

No utilizar casco protector , establecido en el artículo 213, inc. A en 11 jornales: G. 1.187.897

Límite de personas , cargamento, establecido en el artículo 90, inc. l en 4 jornales: G. 430.508

Cinturón de seguridad , establecido en el artículo 90, inc. J en 4 jornales: G. 430.508

No utilizar protector de ojos, establecido en el artículo 213, inc. C en 4 jornales: G. 430.508