¿Y los G. 500.000 millones? Estas son las 12 obras que Nenecho no hizo hasta ahora, según su propio informe

Luego de más de un mes de evadir respuestas y tras una convocatoria de los concejales, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) y su gabinete, fueron a la Junta Municipal el miércoles último para explicar qué pasó con G. 500.000 millones, fondo que no aparece en las cuentas municipales y que era de bonos emitidos para obras que no se hicieron.

En su intento por explicar dónde fueron usados esos fondos, Nenecho y su equipo afirmaron que no dejaron de pagar deudas ni salarios y que la municipalidad no dejó de prestar servicios operativos. Sin embargo, no presentaron documentos que acrediten el destino final del dinero.

Además, durante una presentación que duró unas cinco horas, se expusieron cuadros del estado de las obras para las que fueron emitidos los bonos, admitiendo en el recuento la no ejecución de al menos 12 obras.

De los bonos G6 (emitidos en 2020) no realizaron la adquisición de iluminación para la Dirección General de Desarrollo Urbano, para lo que habían G. 4.995 millones. No se detalla en los documentos, la iluminación de qué calles, plazas o espacios públicos se trataba.

Los bonos de Nenecho: mirador debía ser refaccionado, pero resultó que no puede ser mirador

Este fondo, sin embargo, ya no se usará para iluminación. El reporte del gabinete de Nenecho afirma que los G. 4.995 millones están comprendidos dentro del cambio del plan de inversión, con intención de financiar “la obra de protección del mirador Ita Pyta Punta, con monto referencial de G. 35.569 millones”.

Pero la licitación para mejoras en Ita Pyta Punta fue rechazada, precisamente el miércoles, por la Junta Municipal, ya que el mirador no podrá ser mejorado ni seguir siendo mirador, porque ahora la Secretaría Nacional de Cultura informó que Ita Pyta Punta es un patrimonio paisajístico, explicaron los concejales.

De los bonos G7 (2021), no se realizó hasta ahora el arreglo de la calle María Felicidad González, pese a que habían G. 1.034 millones. Ahora el contrato para la obra está firmado y se encuentra en proceso de licencia ambiental del Mades, según el informe de la municipalidad.

Tampoco comenzó la “remoción y reposición de pavimento tipo empedrado en varias calles de la ciudad de Asunción bajo la modalidad de contrato abierto”, por G. 15.000 millones. No se cita cuáles son las calles. Los trabajos fueron adjudicados y ahora están en proceso de homologación de la Junta Municipal, acorde el informe del gabinete de Nenecho.

¿Y los G. 500.000 millones? La red de protección de incendios que no se hizo en el Mercado 4

La red de protección de incendios, por G. 14. 542 millones, para la zona comercial del Mercado 4 no fue hecha hasta hoy, pese a que los bonos para esa obra se emitieron en 2021, y recién ahora están elaborando el Pliego de Bases y Condiciones.

A esto se suman unos G. 18.000 millones que eran para la terminal de buses y ahora están en proceso de modificación del plan de inversión para asignar al proyecto Ita Pyta Punta, que no se ejecutaría finalmente. Paralelamente hay otros G. 6.000 millones de los bonos G7 que eran para el mirador de Ita Pyta Punta. Ninguno de los dos fondos fue ejecutado en las obras.

De los bonos G8, que constaban de G. 360.000 millones, solo se utilizó el 20% para pagar el adelanto de dos obras, San Pablo y Abasto. Las otras seis nunca se iniciaron. Son Ayala Velázquez, España II, San Antonio y General Santos, Santo Domingo, Terminal, Universidad Católica. Se trata de un total ocho cuencas de desagües pluviales.