Sedeco: sepa cómo denunciar a las empresas que hostigan a los clientes

¿Recibís varias llamadas al día y a cualquier hora por parte de empresas que te reclaman el pago de tus deudas? ¿O de empresas que te ofrecen préstamos, celulares, planes? La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) recordó que este tipo de hostigamiento puede ser denunciado y los responsables, multados.

El ministro de Sedeco, Marcelo Estigarribia, habló acerca de las multas que son aplicadas a los proveedores que hostigan a los clientes morosos. Dijo que desde que asumió la administración en 2018, se están encargando de velar por los derechos de la ciudadanía.

“Estamos trabajando en expedientes de oficio y de reclamo formalizados de los consumidores, de cuando los proveedores se exceden a la hora de hacer reclamos. Cuando llaman a su trabajo, familiares y amigos y buscan amedrentar con este mecanismo”, sostuvo.

“Empezamos sumarios administrativos y tenemos proveedores sancionados desde que asumimos en 2018. Hasta el momento, son más de 20 los proveedores multados y las mismas son altas de hasta 500 jornales”, añadió.

A los ciudadanos, señaló que pueden hacer sus denuncias en la página www.sedeco.gov.py completando el formulario de reclamos, también al correo reclamos@sedeco,gov.py con fotocopia de cédula, fotocopia de factura.

Cantidad de llamadas se define por “el respeto”

Por otro lado, explicó que hay proveedores con multas hasta 5.000 jornales por llamadas y mensajes de texto a personas que no son sus clientes (llaman a familiares y contactos del trabajo).

Consultado acerca de cuántas veces al día puede llamar la empresa a un moroso, Estigarribia dijo que eso no está establecido en la ley, pero definitivamente tiene que haber un marco de respeto. “Los reclamos se deben hacer en horario de 8:00 a 18:00, de lunes a viernes, no deben llamar fines de semana y tienen que hacerlo al consumidor, no a familiares ni conocidos”, apuntó.

“Las empresas deben tener mecanismos para estos casos. Recomendamos que vayan a donde correspondan, que demanden y que hagan lo que la ley les ampara, no amedrentar al cliente”, recomendó.