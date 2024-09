Caso Jatar Fernández: fiscal dice que no existe denuncia por invasión

AYOLAS. El agente fiscal de este distrito, Hugo Dávalos, señaló que no existe denuncia por invasión a la propiedad privada en el caso que involucra al diputado nacional Jatar “Oso” Fernández (ex Cruzada Nacional), quien es acusado de invadir un inmueble privado en el barrio San Rafael de esta ciudad. Denunciantes, que dicen ser propietarios del terreno, señalan que el Ministerio Público no actuó en ningún momento.