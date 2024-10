Gustavo Leite niega tráfico de influencia y dice que solo actuó de “buena fe”

Luego de que culminará la quinta sesión de la “comisión garrote” en la Cámara Alta, el senador colorado cartista Gustavo Leite manifestó que no incurrió en el tráfico de influencia e insiste en que todo lo que hizo fue de “buena fe”.

El senador cartista promovió que la compra del 50% del alcohol para los combustibles sea de caña de azúcar y de origen nacional. Además de aumentar la mezcla en los carburantes, llegando a un 30% para el 2025 y 32% para el 2030, al menos así quedó en la legislación modificada por Diputados y enviada al presidente Santiago Peña para su promulgación.

Leite se encuentra vinculado con la ONG Cenáculo del Paraguay que recibió millones de guaraníes de otras empresas vinculadas al negocio alcoholero, según el informe de gestión de 2019, el único que el cartista entregó en forma casi completa antes de condicionar su “transparencia”.

“Claro que no hice (tráfico de influencia), esto es para beneficiar a los cañeros que ya no podían vender su caña porque no se cumplía la ley durante el gobierno de Marito”, indicó.

Otros temas abordados por la “comisión garrote”

Armatráfico

“Cuando comenzamos con la investigación no sabíamos lo dañino que podía ser el armatráfico para el país”, manifestó.

Agregó que se encuentra gratamente impresionado con la Dimabel porque cuenta con verdaderos patriotas que se encuentran al frente y que están de acuerdo con la media sanción a la modificación a Ley de Armas.

“Ahora lo que queda es entender cómo se transfiere la plata para importar armas y cómo se controlan las armas que entran a Paraguay”, manifiesta.

También dijo que es importante que Paraguay salga del estigma de ser un país de tránsito de armas para el crimen organizado de los vecinos.

“No es justo que por 30 o 40 importadores que hay, tienen que ser legal, tienen todo el derecho de trabajar, nosotros llevemos la imagen de país de tráfico de armas”, enfatizó.

El 18 de noviembre vence plazo para presentar documentos

La comisión garrote de “lavado de dinero” convocará al presidente del directorio del Banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, propietario del diario ABC Color.

La convocatoria se realiza dentro del marco de la investigación que realiza la mencionada comisión, en un claro mensaje contra la prensa crítica.