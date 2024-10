Invertir en el interior “no ayuda a la imagen”: la explicación del consejero del IPS a polémica frase

El doctor Aníbal de los Ríos, consejero representante del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) ante el Instituto de Previsión Social (IPS), aseguró hoy que sus palabras durante la sesión del Consejo de Administración fueron mal interpretadas y que al ser una “persona muy pasional” al hablar de cosas que le molestan, no lo hace de una manera ”políticamente correcta”.

En la sesión del martes último, durante un debate sobre la adquisición de equipos de laboratorio, el consejero resaltó que se debe trabajar en la clasificación de los hospitales del IPS para la distribución de equipos y reactivos, que debe estar “ajustado al tipo de hospital”.

El médico afirmó también que el IPS tiene un departamento de recursos tecnológicos de salud que “no sirve ni para tranca de quilombo” y pidió “aprender a trabajar por la institución”, porque el seguro social está “perdiendo plata a montones”. Aseguró que no hay fondos para comprar medicamentos porque se gastan los recursos “en estupideces”.

En medio del debate, De los Ríos dijo también: “Le damos el mismo trato al interior del país, que le damos a los grandes hospitales que tenés en Asunción, que son tu espejo”. Seguidamente mencionó que “no se hace una distribución seria (de los recursos)”. Alegó que los grandes hospitales de Asunción son los que sirven a IPS de “espejo”, y “reditúan en su imagen”, mientras los hospitales del interior no le aportan ningún beneficio.

Las expresiones causaron indignación en asegurados y además movilizaron al Consejo de Gobernadores del Paraguay, que pide la remoción del consejero.

IPS: ¿Qué explicación da el doctor Aníbal de los Ríos?

En conversación con ABC, el consejero del IPS indicó que el debate inició cuando se estaba discutiendo sobre licitaciones para la adquisición de equipos de análisis laboratoriales y compra de reactivos.

“Cuanto más complejo, por supuesto que el hospital necesita más recursos financieros, más de insumos, más de medicamentos, porque tiene muchos servicios que presta. Hay que hacer una redistribución justa y por eso hice una comparación; no es lo mismo lo que vos tenés que gastar en el Hospital Central, día a día, a lo que vas a gastar en el Hospital de Ayolas, dije. No tienen el mismo propósito”, aseguró.

El médico aseveró que esa diferenciación en presupuesto se debe hacer porque el Hospital de Ayolas, por ejemplo, es una unidad sanitaria que actualmente solo puede brindar medicina de baja a mediana complejidad, no así una cirugía neurológica, neuroquirúrgica u otra de alta complejidad.

“En el mundo, los grandes problemas se resuelven en los grandes hospitales. Soy muy pasional y cuando las cosas me molestan no digo en forma políticamente correcta, pero eso no significa que yo tenga un tinte discriminatorio para decir las cosas, tal como se quiere disfrazar”, afirmó el médico.

“Me voy a seguir plagueando porque soy una persona antisistema”, dice consejero

El doctor De los Ríos resaltó que si uno presta atención y mira todas las sesiones del Consejo de Administración, es el consejero que “siempre se está plagueando por las cosas que no están bien”.

“Y me voy a seguir plagueando porque soy una persona antisistema. Yo quiero romper el sistema porque no es el adecuado. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, desde el comienzo. La parte administrativa (del IPS) debe cambiar desde la A hasta la Z. La parte de salud también tiene sus falencias”, afirmó.

El médico aceptó que no fue correcto el modo de expresarse, sin embargo, aseguró que sus declaraciones no tienen un tinte discriminatorio. “No era el espíritu de lo que yo estaba diciendo; mi espíritu no es discriminatorio, sino del uso adecuado de los recursos financieros que tiene el IPS. Eso no significa privarle de nada a ningún lugar, como entendieron o quisieron entender la gente”, sostuvo.

De los Ríos agregó: “Lo que yo quiero es que los recursos financieros se distribuyan desde la zona que necesita más plata, hasta la zona que necesita menos plata; así vamos a tener cada vez menos carencias y va a mejorar nuestra atención”.

De los Ríos presentó renuncia hace un mes

El consejero del IPS afirmó también que presentó su renuncia a mediados del mes pasado, pero que el presidente de la República, Santiago Peña, no la aceptó. “Al entorno del presidente le di algunas condiciones de cosas que tienen que cambiar en la administración del IPS para que podamos mejorar en nuestra gestión. Yo no estoy conforme con lo que yo estoy aportando en mi gestión, porque no puedo desarrollar todo mi potencialidad, porque hay muchos peros”, manifestó.

De los Ríos dijo que en ese momento se sintió frustrado por no poder avanzar en su gestión como consejero del IPS. “Yo no estoy acostumbrado al fracaso y no estoy acostumbrado tampoco a estar sentado, cobrando un sueldo sin hacer nada, sin tener producción; no me educaron para eso a mí”, puntualizó. Agregó que está dolido ante las acusaciones en su contra.

“Me duele que me acusen que no tengo sensibilidad con el interior del país, siendo que cuando fui gerente de Salud entre el 2014 al 2018, todos esos 15 hospitales que se hicieron en el interior del país surgió del programa que yo preparé. Cómo pueden decir eso si yo hice todo para que se crezca en el interior del país”, dijo.

Citó como ejemplos los hospitales de Ciudad del Este, Hernandarias, Coronel Oviedo, Caaguazú, Villarrica, Paraguarí, Pedro Juan Caballero y San Juan Bautista. “Todos esos hospitales fueron planificados cuando era gerente de Salud y todos concluyeron en ese periodo”, aseveró.

Solo va a renunciar si el pedido viene de gente decente, dice consejero

Sobre el pedido del Consejo de Gobernadores del Paraguay, que exigió la remoción del médico del Consejo de Administración, De los Ríos afirmó que solo renunciará si “gente decente” lo solicita.

“Yo no voy a renunciar. Voy a renunciar el día que se metan con mi familia, el día que mi conciencia esté alterada porque ya sobrepasa mi nivel de aguantar tantos embates. Pero no voy a renunciar porque están pidiendo los gobernadores mi cabeza, no voy a renunciar porque una senadora que es una maleducada está pidiendo mi cabeza. Yo voy a renunciar el día que gente decente, con la mano limpia y libre pida mi renuncia, pero no voy a renunciar por pedido de políticos”, aseguró.

Consejero Pereira explica por qué no transmitieron la sesión de hoy

Ante rumores de que el consejero Carlos Pereira, representante del Ministerio de Trabajo ante el IPS, había solicitado no transmitir más a través de YouTube las sesiones del Consejo de Administración, este respondió a ABC que la información es totalmente falsa.

“Lo que pasó es que no hay energía eléctrica y seguimos hasta este momento (mediodía de hoy) sin energía eléctrica. Ya me dijeron que así estaban diciendo por radio, pero no es cierto”, dijo Pereira, negando que haya realizado un pedido para no transmitir más la reuniones del IPS.