Obispo del Chaco critica tráfico de influencias en manejo del dinero del IPS

Monseñor Gabriel Escobar celebró en la mañana de este domingo la misa de confirmación y por el Domingo Mundial de las Misiones en la catedral de la Virgen María Auxiliadora del distrito de Fuerte Olimpo, capital del departamento de Alto Paraguay.

“Nuevamente mi corazón de pastor me lleva a no callar lo que está saliendo a luz por los medios de comunicación, de cómo muchas veces queremos utilizar las instituciones públicas para beneficio particular y nos olvidamos que están al servicio del pueblo. Ante tal situación crítica en que se encuentra el IPS para acompañar a sus asegurados, tanto en el ámbito de la salud: remedios, consultas, tratamientos, intervención quirúrgicas y otros, como de la jubilación justa nos podríamos preguntar si sus actuales autoridades están cuidando los intereses del trabajador que con mucho esfuerzo y sacrificio se fueron desprendiendo para ser atendidos en momentos de enfermedad y de una jubilación digna. ¿Se están utilizando bien, no se puede interpretar ciertas intervenciones de préstamos a ciertas instituciones privadas como tráfico de influencias? Esto da para pensar. Cuando más claro somos es mejor para todos”, expresó.

El obispo se refirió de esa forma a los depósitos millonarios que realizó el Instituto de Previsión Social (IPS) en diversos bancos y, principalmente, en euno, vinculado al Presidente de la República Santiago Peña, y Basa, al exmandatario Horacio Cartes. Las operaciones en ambas entidades bancarias se realizaron tras la asunción del actual gobierno.

ANDE y MOPC con desastrosos servicios

En otro momento, expresó que los últimos días experimentó los perjudiciales cortes del servicio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en los distritos de Carmelo Peralta y en Fuerte Olimpo.

“Nuevamente tuve la experiencia de experimentar algunas situaciones no tan agradables y me preguntaba cómo lo estaría pasando la gente sencilla de a pie”, reflexionó.

“Los constantes cortes de la corriente eléctrica; ni que fuera Navidad, iba y venía, y me decía en mis adentros: ¿Cómo lo estarán pasando esas personas que deben descansar para ir a su trabajo o aquellas personas que subsisten de la venta de sus productos y que con estos cortes inacabables pierden toda su mercadería. Ni qué decir de aquellos que pierden sus artefactos eléctricos; ¿quién los repone?, cuestionó.

¡¿Cuántas veces hemos hecho saber a nuestras autoridades nacionales y a la misma ANDE, que solamente se va solucionar esto con la construcción de una subestación para el departamento?!. Nos duele escuchar que ponen sus miradas en otros departamentos vecinos, pero en el Alto Paraguay no hay nada; ¿díganme quién no se sentiría mal así?!, exclamó.

En otro pasaje de su prédiOficializan pedido para asfaltar caminos en Alto Paraguayca mencionó que tuvo que utilizar el camino Desde Km 65 hasta Toro Pampa, que está desastroso. “Pozos por doquier, cunetas mal hechas, raspados solo en ciertos lugares, puentes obsoletos. ¡A dónde tenemos que recurrir? Me imagino que a las instituciones públicas que deben cuidar de los caminos públicos y vecinales. ¿Para qué está el MOPC? Qué pasa con el asfalto para la entrada a nuestros distritos del departamento?, se preguntó.

“Vuelvo a decir, como pastor de esta Iglesia en particular, la ruta debe pasar por donde se encuentran las poblaciones y no tener otros parámetros; esto, claro, si queremos desarrollar nuestro departamento”, enfatizó.

Mensaje dirigido a los jóvenes confirmandos

Seguramente ya, en sus años juveniles en que se encuentran, percibieron tantas cosas que suceden y que no les gustan, con las que no están de acuerdo. Ustedes son los que, con ayuda del Espíritu Santo, van a hacer posible que cambien y transformen todas esas cosas que no les gustan y con las que no están de acuerdo, porque son negativas, perjudiciales, porque dañan la convivencia social, expresó monseñor Gabriel Escobar Ayala al dirigirse a los jóvenes confirmandos.