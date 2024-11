Costosa Villa Navideña de Itaipú, paralela a la feria municipal de Ciudad del Este

Por tercer año consecutivo, la administración de Miguel Prieto organiza la “Navidad Sustentable en Ciudad del Este”. El intendente Miguel Prieto aclaró que lo que organiza la Itaipú, también en la misma ciudad, es independiente y ellos no fueron notificados ni informados al respecto.

Destacó que la binacional organiza su feria paralela, dentro del Parque Líneal de Área 1, que es propiedad de Itaipú y por ende la empresa tiene la libertad de hacer el evento sin informar a la municipalidad.

Señaló Prieto que el año pasado la Navidad Sustentable no alcanzó los 290.000 dólares. Mientras que la Itaipú destinará US$ 700.000 para “fortalecer y consolidar las costumbres navideñas del Paraguay”, a cargo de la ONG denominada Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso).

Confirmó que el evento paralelo podría ser una movida electoral, pero acotó que él apoya la realización del evento. “A mí me gustaría que se llegue a concretar y la ciudadanía vaya y compare la diferencia, que se transparenten los costos, porque yo estoy muy confiado de lo que estamos haciendo”, respondió.

Agregó que los costos de la municipalidad son muy bajos porque no se terceriza ningún servicio. La construcción es realizada por herreros y carpinteros de la municipalidad y los materiales son solicitados de China desde principios de año. “El sábado 30 de noviembre va a ser el encendido de luces, que este año va a ser fenomenal”, enfatizó.

De cara a las elecciones: ¿Prieto quiere llegar a la Presidencia?

En otro momento, el intendente de Ciudad del Este confirmó que ya tiene 42 carpetas fiscales en su contra. Afirmó que no presenta chicanas, sino que se defiende y espera llegar a juicio oral el año que viene al menos con dos de las causas.

“Una del año pasado fue por la Navidad sustentable, llegué a alzar en 20 carretas todoi, nadie se animó a contar en Fiscalía. Este año, ni bien desarmamos vamos a volver a llevar a Fiscalía para que cuenten, para que no aparezca un fiscal después de cuatro años para decir que no existieron los materiales y me imputen”, consideró. Recalcó que él considera que puede demostrar su inocencia en todos los casos.

Finalmente, reiteró que están trabajando para llegar a la Presidencia de la República en las próximas elecciones generales, pero que no confirma su candidatura directamente.

“No está definido que yo sea la cabeza, eso se tiene que hablar, podía ser cualquier persona, pueden ser Ricardo Estigarribia, Kattya González, Eduardo Nakayama o algún liberal o cualquier otra persona, simplemente son intenciones, muchas cosas van a correr y pasar todavía, es muy temprano para decir que voy a ser el candidato, pero simplemente estamos trabajando por construir”, sentenció.