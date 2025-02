LaMafiaManda: “No vamos a corregir nada mientras discusión sea pro o antiCartes”, dice UGP

La Unión de Gremios de la Producción (UGP) emitió un comunicado, el domingo pasado, en repudio al escándalo político #LaMafiaManda, resaltando que “Sin justicia no hay República”.

Ayer se dio una manifestación de autoconvocados frente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ante el escándalo político

El presidente de la UGP, Héctor Cristaldo, aclaró que el comunicado que emitieron como gremio no tiene relación con el apoyo a ninguna figura política, en este caso hizo alusión a la exlegisladora Kattya González, a quien se vio ayer encabezando la protesta.

Suprimir polarización sobre Cartes

Mencionó que el pronunciamiento de la UGP es el reflejo del sentir de sus asociados ante una debilidad institucional en el Paraguay que —dijo— es muy peligrosa.

“Que haya gente que quiera aprovecharse para llevarse rédito político, al final te demuestra la desconexión que tiene con la gente. Ayer no hubo gente (en la manifestación). Nosotros tenemos experiencia en movilizaciones y estas no se generan artificialmente. La gente tiene que estar motivada y ellos no están motivando a la gente”, mencionó.

En ese sentido, cuestionó que se debe suprimir la polaridad respecto a figuras políticas y mencionó como ejemplo la de Horacio Cartes.

“Creo que no vamos a salir de un círculo vicioso y no vamos a corregir nada mientras estemos pro o antiCartes o pro o antiLino; esa es una discusión que llevó a nada en Paraguay y seguimos dando vuelta al círculo. Tenemos que poner Paraguay y las instituciones en la mira del proceso de cómo mejorar las instituciones y no estar mirando si es fulano, mengano o perengano, ahí nos perdemos en la anécdota y el que pierdes es Paraguay y la gente”, declaró.

#LaMafiaManda: “Lalo” Gomes y sus chats

En #LaMafiaManda se filtraron chats que mantenía el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes con varios funcionarios y legisladores, en las que se presume tráfico de influencias para favorecer ante la Justicia a fiscales, jueces e incluso criminales.