MEC cerrará escuela recién reparada, por G. 67 millones, en distrito de Iruña, denuncian

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunció el año pasado el relanzamiento de un viejo plan para “reorganizar” instituciones educativas que tienen menos de 50 alumnos. Según los últimos datos proveídos por la cartera educativa, 2.300 centros escolares funcionan con esta cantidad de estudiantes a nivel nacional.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró en una exposición ante la Comisión Bicameral del Congreso, en octubre del año pasado, que esta medida se realizaría a través de un proyecto de ley. Además, implementarán un plan piloto desde este año.

Días atrás, en los estudios de ABC Cardinal, el titular del MEC prometió que no iban a cerrar ninguna institución educativa. “Ya aviso, no vamos a cerrar la escuela”, apuntó.

Explicó que “esa escuela local, regional, se va a quedar para refuerzo. Entonces, los chicos que están atrasados en matemática y lengua, van a ir a esa escuela local a tener su maestra particular, para hacer su ejercicio a la tarde, y reforzar. Esto va a estar gratuito para todos los chicos”.

La escuela básica N° 5.462 Divino Niño Jesús está ubicada en la compañía Consuelo, del distrito de Iruña, en el departamento de Alto Paraná. Se encuentra a 13 kilómetros del casco urbano de la ciudad y a más de 100 kilómetros de la capital departamental, Ciudad del Este. La pequeña institución cuenta con 12 alumnos de distintas edades, bajo la modalidad de plurigrados.

Para llegar a la compañía Consuelo, se ingresa por un largo camino de tierra roja, la mayoría de las veces difícil de transitar y prácticamente imposible cuando llueve mucho. La escuela Divino Niño está instalada a 14 kilómetros de la escuela pública que funciona en el centro de la ciudad.

En la institución educativa saltaron las alarmas a menos de dos semanas del inicio de clases, previsto para el 24 de febrero, luego que desde la supervisión de la zona avisaron a la comunidad que el MEC cerrará esta escuela, porque tiene justamente menos de 50 estudiantes matriculados. Esto, según denunciaron pobladores de la zona a ABC.

Lo llamativo es que, si bien Luis Ramírez aseguró que tienen todo un plan de reorganización para este tipo de locales escolares, aparentemente, el MEC no previó que la Municipalidad de Iruña invirtió en la reparación y hermoseamiento de la escuela Divino Niño, más de G. 67 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), en el segundo semestre del año pasado, según datos de Contrataciones Públicas.

Uno de los padres de la escuela Divino Niño Jesús, denunció que para clausurar la escuela plantean que los alumnos se muden a un centro educativo ubicado en el casco urbano de Iruña, a 14 kilómetros de la compañía Consuelo.

“Hay susto y rechazo a la decisión del MEC porque nos dicen que probablemente se va a cerrar la escuela, pero no hay resolución, no tenemos nada oficial, pero nos dicen a modo de comentario de la supervisión o de otras instancias”, aseguró uno de los padres.

Agregó que tienen una profesora para los 12 estudiantes de plurigrado y que la misma está dispuesta a seguir enseñando en el sitio. Explicó que justo cuando lograron que la Municipalidad repare la escuela con el Fonacide, se enteraron de esta noticia.

Indicó que otras dos escuelas de Iruña con menos de 50 alumnos también estarían en la mira del MEC para el cierre y que en estos centros existe la misma preocupación y rechazo por parte de las familias. “Nuestros alumnos van a otras escuelas y se destacan, estamos contentos con la calidad. Seguramente en otros lugares no funciona el plurigrado o la escuela está muy cerca de otra, no estamos en contra de eso, pero no es nuestro caso”, remarcó.

Según la denuncia, tendrían la posibilidad de contar con transporte escolar, proveído por el MEC, sin embargo hasta la fecha no tienen conocimiento sobre esta medida.

“Encima estamos a 14 kilómetros de la escuela donde quieren trasladarnos. Acá el camino es feo, lleno de polvo cuando no llueve y lleno de barro cuando llueve, el transporte no va a poder ingresar si cae mucha agua”, lamentó el familiar de uno de los estudiantes.

Supuestamente, en otras compañías del distrito de Iruña, como San Vicente y Naranjal, el MEC tiene el mismo plan de traslado y cierre de instituciones educativas similares.