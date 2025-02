Fuerza Republicana presenta a su candidato a la Intendencia de Villarrica

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del exprecandidato presidencial Arnoldo Wiens. En el material audiovisual compartido, se observan a varias figuras del coloradismo en Guairá, entre ellas Carlos Storm, quien en las elecciones generales pasadas aspiró a un escaño en la Junta Departamental y era considerado un posible postulante a la intendencia. Finalmente, Storm declinó su candidatura en favor de Toledo. También estuvo presente el exdirector regional del Indert, Roque Paiva.

En una entrevista, Alfredo Toledo mencionó que su precandidatura comenzó a gestarse en octubre del año pasado y que en las últimas semanas sostuvo reuniones con Carlos Storm, quien terminó respaldando su postulación.

Toledo adelantó que, en caso de ganar la intendencia, su prioridad será mejorar las calles de Villarrica y los centros comerciales. En ese sentido, criticó la actual administración de Magín Benítez, señalando que la limpieza y el mantenimiento vial deben ser constantes y no esporádicos.

”De buenas a primeras podemos mejorar las calles, la limpieza en la ciudad y, después, el mejoramiento de los centros comerciales, pero mejorar de verdad. Ahora solo se están haciendo remiendos. Eso tenemos que poner en condiciones. Hay muchos proyectos, pero por ahora la queja generalizada es por las condiciones en las que se encuentran las calles en este momento”, expresó.

También mencionó la intención de trabajar mediante la unidad política, alegando que, como miembro de la oposición, el actual intendente no obtiene el apoyo del Gobierno Central. “Vamos a trabajar coordinadamente con todos los sectores, sin más objeciones del Gobierno Central. Esta administración, por ejemplo, no consigue casi nada del gobierno; eso es categórico debido a que no es del mismo color (partido político)”, manifestó Toledo.

Finalizó afirmando que, desde la carpa de Fuerza Republicana, se encuentran abiertos a nuevas negociaciones con el oficialismo para una posible concordia, y que su anuncio como futuro precandidato es para dar tranquilidad a los adherentes del movimiento.

