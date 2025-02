Bebé que necesita trasplante de hígado tenía aprobación para ir al exterior hace 10 meses, pero padres nunca fueron notificados

Natalia Martínez, es la mamá de Santino Torres, quien con apenas un año 11 meses, requiere de un trasplante de hígado. El pequeño fue tratado en el Hospital Pediátrico General Niños de Acosta Ñu desde los tres meses de vida, pero en el establecimiento nunca recibió un diagnóstico.

En mayo del 2024, luego de recibir asistencia sanitaria por alrededor de ocho meses en el hospital público ubicado en San Lorenzo, los padres de Santino decidieron llevar al niño a Curitiba, Brasil. Antes, sin embargo, se realizó un pedido al Ministerio de Salud Pública (MSPBS), para trasladar al niño hasta el Hospital Garrahan de Argentina, donde podría ser tratado tras tener un diagnóstico y además, recibir el trasplante de hígado que tanto necesita.

“Fuimos al Brasil para intentar seguir su tratamiento ahí, no tuvimos éxito y abandonamos el tratamiento porque imposible se hizo el trasplante en Brasil; ni su papá ni yo somos compatibles con él. Fuimos con la ilusión de que sí éramos compatibles, pero acá se equivocaron en su tipificación sanguínea al nacer en el Hospital Regional de Ciudad del Este”, contó la madre a ABC.

Salud aprobó traslado y tratamiento en hospital de Argentina hace 10 meses

Santino está actualmente internado en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), luego de regresar de su última visita al hospital de Brasil, donde acudía cada mes.

“Llegamos el sábado de Curitiva y me contacto con la doctora quien acá llevó su caso, porque del Hospital Acosta Ñu habían enviado su expediente al INAT (Instituto Nacional de Ablación y Trasplante) el año pasado. Siempre les insistí, pero siempre recibía como respuesta que estaban aguardando respuesta”, contó Natalia.

Ante la desesperación de ver cómo el niño empeora nuevamente, la madre acudió el lunes último al Hospital Acosta Ñu para presentar una nota, en el que solicita -una vez más- enviar el caso de su bebé al Hospital Garrahan y, de allí se traslado al INAT para solicitar el expediente de su hijo. Grande fue su sorpresa cuando le informaron en el INAT que existe un dictamen favorable firmado por la ministra de Salud, María Teresa Barán en abril del 2024 para que su hijo sea trasladado y tratado en el citado hospital del vecino país.

“El director (del INAT) me atendió y me dijo que conoce el caso, que se trata de uno muy complejo. Me preguntó por qué ya no viajamos, pero yo no sabía de lo que me estaba hablando. Fue allí que me enteré que hace casi un año que la ministra aprobó cubrir el gasto total del tratamiento, medicación y trasplante en el Garrahan”, lamentó Natalia.

La madre de Santino agregó: “Él hoy día podría estar trasplantado, viviendo la vida de un niño normal. A mi nunca me avisaron nada del Hospital Acosta Ñu. Mi hijo se trató allí desde los 3 meses hasta los 1 año y un mes”.

Pedido se aprobó en tres días

Natalia contó que en el INAT no le quisieron entregar el documento firmado por la ministra Barán, pero que pudo leer que el pedido fue aprobado en apenas tres días.

“El permiso se autorizó en tres días. La solicitud fue realizada el 23 de abril del 2024 y la autorización se firmó el 26 de abril con carácter de urgencia, porque mi hijo realmente estaba mal”, manifestó.

Natalia contó además, que en Brasil, Santino fue diagnosticado con atresia biliar, una enfermedad congénita que afecta a los conductos biliares de los bebés. Sin embargo, indica que el documento en el INAT dice que se trata de una colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 3, según diagnóstico del Hospital Garrahan.

Madre denuncia que fue maltrata en Hospital Acosta Ñu

En el mismo día, Natalia volvió al Hospital Acosta Ñu para pedir una explicación y fue recibida por el doctor Carlos Caballero, director médico del establecimiento de salud.

“Ni me saludó y me dijo que solo tenía 5 minutos para hablar con él porque ya estaba llegando su chofer. En esos minutos no me dejó hablar, lo único que pude preguntar fue cómo es que no me avisaron de la aprobación del traslado de mi hijo. Me respondió que él no sabía, que no está eso en sus manos”, criticó Natalia.

La madre del pequeño se pregunta cómo es que el doctor Caballero alega desconocimiento, siendo que antes de viajar a Brasil en mayo del 2024, fue el médico quien respondió a Natalia -vía mensaje de texto- que se seguía esperando la respuesta de las autoridades.

“Resulta que las autoridades respondieron, tres días después de la solicitud, pero todos ahora se lavan las manos; a mi jamás me llegó un mensaje por teléfono o correo para avisarme. Por más que nosotros estuviéramos ya fuera del país, se me tenía que avisar”, criticó Natalia.

Indignada por tal situación, la madre de Santino reclamó también que el doctor Caballero la trato muy mal. Según dijo, incluso le reclamó publicaciones que realizó por redes sociales sobre la condición de salud de su bebé y el diagnóstico que no recibió en Paraguay.

“El doctor me dijo ´nosotros vemos todo lo que vos decís por las redes señora´, pero yo solo reclamo mi derecho. Me trató tan mal, pero yo solo publiqué que en un año de tratamiento en el Hospital Acosta Ñu no descubrieron su diagnóstico”, lamentó.

Autoridades no responden

Santino requiere una urgente intervención y su madre pide que las autoridades sanitarias brinden una explicación y se hagan cargo.

ABC intentó contactar con el doctor Héctor Castro, director general del Hospital Acosta Ñu, pero este no respondió pese a ser notificado de los pormenores del caso vía WhatsApp.

Se intentó también tener una versión del Ministerio de Salud, pero tampoco brindaron respuestas.