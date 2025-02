A Ultranza: Cámara confirma rechazo de tutela y “Tío Rico” seguirá preso en Minga Guazú

El presunto traficante de drogas Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, sindicado como líder del esquema “A Ultranza”, seguirá cumpliendo prisión preventiva en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Minga Guazú. Así resolvieron los camaristas Andrea Vera Aldana, Arnulfo Arias y Belén Agüero, que confirmaron el rechazo del pedido de tutela jurisdiccional planteado por la defensa.

La defensa de “Tío Rico” había planteado la tutela jurisdiccional a favor del acusado y solicitó el traslado del mismo, del módulo donde actualmente se encuentra cumpliendo la prisión preventiva. Sin embargo, el pasado 3 de enero de 2025 la jueza de Ejecución María Lidia Wyder Mendieta rechazó el planteamiento y ahora el tribunal de alzada confirmó la resolución de primera instancia.

Miguel Ángel Insfrán Galeano fue trasladado desde el “Penal Militar de Viñas Cue” a la Penitenciaría de Máxima Seguridad De Minga Guazú, por disposición del Auto Interlocutorio N° 196 de fecha 26 de agosto de 2024, dictado por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Tercer Turno a cargo de la jueza Rosarito Montanía, quien remitió a juicio oral y público la causa que afronta el acusado en la causa “A Ultranza Py”.

Dicha decisión fue ratificada por A.I. N° 216 del 12 de septiembre de 2024, por parte del propio Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Tercer Turno de la Capital; y luego confirmada por Auto Interlocutorio N° 209 del 20 de septiembre de 2024, dictado por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.

Argumentos contra recurso de “Tío Rico”

En la resolución que confirma el rechazo del pedido de tutela jurisdiccional, el tribunal de alzada señala que el cumplimiento de la medida privativa de libertad no ha vulnerado los derechos y garantías del acusado Miguel Ángel Insfrán Galeano.

Además, los camaristas señalan en el Auto Interlocutorio N° 24 de fecha 20 de febrero de 2025, que “Tío Rico” ha recibido asistencia médica en su lugar de reclusión y que cumple la prisión preventiva conforme el reglamento del recinto penitenciario donde se encuentra, que es la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Minga Guazú.

En su escrito de apelación la defensa de Insfrán Galeano había señalado que está demostrado que el acusado en la causa “A Ultranza” está cumpliendo una pena anticipada, al ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad con un régimen cerrado especial establecido solo para condenados.

Agregó que “Tío Rico” se encuentra soportando medidas extremas supuestamente por ser considerado de alto perfil, “situación que a la fecha no ha sido posible de demostrar con pruebas científicas sino limitándose a chismes y publicaciones periodísticas de índole series de Netflix tipo Chapo Guzmán”, resalta parte del argumento de apelación.

Tío Rico y Marset, una sociedad criminal

La acusación fiscal señala que la cocaína era traída a Paraguay en aviones con matrícula boliviana, que descargaban la droga en la Reserva Natural Cabrera Timané, de Bahía Negra, en Alto Paraguay. De ahí era trasladada ya en aviones de las firmas ligadas a Tío Rico, a estancias de Presidente Hayes, Paraguarí y tinglados de Central, para su acopio y posterior salida a través de los puertos fluviales.

Para esas actividades, los considerados líderes de la organización criminal, Sebastián Marset, bajo los alias de “Omelet”, “Dor” y “Favo”; y Miguel Insfrán, bajo los apodos de “Macrón”, “Rally” y “Skoda”, coordinaban sus actividades mediante comunicaciones “encriptadas”, a través de aplicaciones como “SKY ECC”, “LINE”, “SIGNAL”.

En ese contexto, según la Fiscalía paraguaya la red narco ofrecía cada paquete de cocaína por US$ 12.000 a US$ 14.500, y al realizar la operación para el envío de la droga a África, por ejemplo, obtuvieron la suma de US$ 18.429.500.

En relación al mercado europeo, cada paquete de cocaína era vendido entre US$ 20.000 a US$ 25.000, por cada kilogramo. A través de esto se estima que el grupo criminal obtuvo según la cantidad de droga descubierta, 17.340 kilos de cocaína, la suma US$ 433.500.000.

Infraestructura de Tío Rico al servicio de grupo narco

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, Tío Rico era quien lideraba en Paraguay el esquema logístico con relación a la cocaína que era adquirida de Bolivia por el uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

La mercancía ingresaba a territorio paraguayo en avionetas con matrículas bolivianas, que bajaban en pistas clandestinas preparadas en la Reserva Natural Cabrera-Timané ubicada en el Alto Paraguay, a pocos kilómetros de Bahía Negra.

A partir de ese punto entraba al juego Miguel Ángel Insfrán Galeano, con la puesta a servicio de sus empresas Barakah SRL y El Porvenir SA, principalmente. La primera, si bien se dedicaba al rubro del transporte terrestre con tractocamiones, tenía registrado a su nombre el avión Cessna 210E, con matrícula ZP-BOP; mientras que la segunda se dedicaba a la metalúrgica.

De hecho, esta aeronave Cessna 210E, con matrícula ZP-BOP fue incautada durante los allanamientos del operativo A Ultranza en el “Hangar 23″ de la ciudad de Luque. Sin embargo, la misma había caído ya el 8 de octubre de 2020, cuando el fiscal asesinado Marcelo Pecci y la fiscala Alicia Sapriza habían intervenido el hangar del Aeroclub Arrayán de Areguá. Ese procedimiento anuló las movidas de Tío Rico y Sebastián Marset en ese tiempo.