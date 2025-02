CSJ declara inadmisible recurso de casación contra condena por tentativa de feminicidio

A través de un recurso extraordinario de casación, la defensa del mecánico Manuel Domínguez Ramírez pretendió anular la condena a 28 años de cárcel por tentativa de feminicidio, pero no prosperó. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la inadmisibilidad de la presentación realizada por la abogada Noemí González Sanabria.

El recurso fue presentado contra el Acuerdo y Sentencia Nº 88 del 25 de junio de 2024, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de Central, que confirmó la Sentencia Definitiva (S.D.) N° 38 del 16 de febrero del 2024, dictado por el Tribunal de Sentencia presidido por Liz Ramírez e integrado por Leticia Frachi y Carolina Silveira.

La letrada basó su argumento en la supuesta falta de fundamentación del fallo recurrido y centró su recursos en cuatro puntos específicos: supuesta “incongruencia omisiva y arbitrariedad” por no considerar las pruebas de descargo, supuesta violación del principio de inmediatez , supuesto error en la valoración de las pruebas y presunto vicio en la fundamentación y calificación aplicada al acusado.

Condenado por tentativa de feminicidio quiso instalar versión de supuesto disparo accidental

Básicamente, la defensa pretendía instalar la versión de que su esposa se hizo daño de manera accidental cuando él, al advertir que la misma pretendía suicidarse, intervino y dio inicio así a un forcejeo en que la mujer se llevó la peor parte, al recibir un disparo de arma de fuego en el abdomen.

El ministro preopinante Manuel Dejesús Ramírez Candia concluyó que se podría admitir el recurso para el estudio de las cuestiones expuestas únicamente con relación al primer agravio, no así los demás por no estar debidamente fundamentados en algunos casos y en otros, porque el planteamiento de la defensa es erróneo.

A su turno, la ministra María Carolina Llanes votó por la declaración de inadmisibilidad del recurso, postura compartida por el tercer integrante de la sala penal, el ministro Luis María Benítez Riera, con lo cual se dio por descartada la pretensión de la defensa.

“Disiento del voto del ministro preopinante, pues considero que el recurso debe ser declarado inadmisible por falta de fundamentación, atendiendo a los siguientes argumentos: Como primer agravio, sostuvo el casacionista que el Tribunal de Apelaciones incurrió en incongruencia omisiva y arbitrariedad al no considerar las pruebas de descargo. Sin embargo, en este punto no se refirió a aseveraciones o fundamentos del Ad quem, si no directamente a lo referido por el Tribunal de Sentencias, olvidando que el objeto de recurso en esta instancia es la decisión del órgano revisor”, explicó Llanes, al referirse al único punto considerado viable para su estudio por el ministro preopinante.

La sentencia que ahora quedó firme es el resultado del voto unánime de las integrantes del Tribunal de Sentencia de Luque dictada en un juicio oral y público, durante el cual la propia víctima relató con detalles cómo fue el ataque que sufrió por parte de su esposo, en horas de la siesta del 18 de mayo de 2020.

Víctima y testigos relataron ataque sufrido por el ahora condenado

La tentativa de feminicidio ocurrió en la casa de la madre de la víctima, ubicada en el barrio San Isidro de Luque, hasta donde el ahora condenado la fue a buscar a su esposa, que había tomado la decisión de separarse por violencia doméstica (denunciada ante la comisaría local ocho meses antes) y por ese motivo se encontraba viviendo con su madre.

En juicio, también declararon la madre de la víctima y una testigo ocasional, que coincidieron en relatar que momentos antes de la tentativa de feminicidio, la pareja protagonizó una fuerte discusión durante la cual, Domínguez, ofuscado, sacó una pistola del bolsillo y disparó contra la mujer.

Tras balear a su esposa, el propio Domínguez la auxilió y la trasladó en su vehículo hasta el sanatorio Internacional de Luque, donde fue sometida a una intervención quirúrgica. El ahora condenado fue arrestado ese mismo día, luego de que personal de blanco alertara a la Policía de lo ocurrido.

Víctima sobrevivió de milagro pero tiene secuelas permanentes

“Todo lo sustanciado en el juicio se refuerza con las documentales. Además del certificado médico que da cuenta de la gravedad de la herida y del peligro de muerte que corrió la víctima. Era una herida desde el ombligo hasta casi el corazón. La Sra. está viva de milagro”, afirmó la fiscala Cecilia Núñez en sus alegatos finales, ocasión en que solicitó una condena de 29 años de pena privativa de libertad para Domínguez.

Tanto la fiscala como la querella, a cargo de al abogada Selva Rodríguez, destacaron que si bien la víctima sobrevivió de milagro al bárbaro ataque, quedó con varias secuelas debido a que la bala lesionó varios órganos vitales en la zona del abdomen. Uno de sus riñones funciona en un 50%, mientras que el otro funciona 40%. Hasta ahora presenta secuelas gastrointestinales y problemas en la cervical, dorsal y lumbar.