Video: llevan generador a escuela con déficit eléctrica solo para acto de Peña

La escuela República de Guatemala de Yaguarón fue el lugar elegido para el lanzamiento oficial del programa Hambre Cero, esto con la presencia tanto del presidente y vicepresidente, Santiago Peña y Pedro Alliana, junto a otras altas autoridades del Poder Ejecutivo.

Lo llamativo del caso es que la directora de la institución, Audelina Gómez, dio a conocer que ya hace unos años que tienen problemas con la energía eléctrica desde una explosión de su tablero en el 2021.

Según la docente, la baja tensión los afecta diariamente, esto complicándose aún más con los días de intenso calor.

“Tenemos más 900 estudiantes desde inicial hasta noveno grado. Ahora empiezan los problemas porque somos muchísimos y solamente siete cocineras; vamos a dividirnos en 1.000 pedazos para que todo llegue a hora y puedan comer”, mencionó.

Generador fue un “parche”

Seguidamente, mencionó que “nuestro problema es la parte eléctrica”, ya que la escuela tiene 36 salas de clase y ni los ventiladores pueden funcionar correctamente.

“Muchísimas veces pedimos; en el 2021 hubo una explosión y a partir de ahí tuvimos muchos problemas, pero hasta ahora no tenemos respuestas. Hoy se trajo un generador auxiliar y ya se fue otra vez; lo de hoy fue un parche”, lamentó la docente, ya que también aseguró que varias notas fueron enviadas para solucionar los inconvenientes.

Por su parte, Lucina Ayala, abuela de un estudiante, coincidió con el relato de la directora y reafirmó que el transformador destinado a la institución no da abasto.

“Esta escuela es muy abierta donde no tenemos mucha infraestructura, pero sí hay mucha voluntad y empatía. Necesitamos el transformador para que por lo menos funcionen los ventiladores; no sabemos dónde está el problema en sí y la necesidad siempre está latente en la institución porque es desesperante ver que los niños no puedan estar concentrados”, detalló.

