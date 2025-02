Remueven al director del Hospital de Villarrica tras críticas por inoperatividad de UTI Neonatal

A solo seis días de su inauguración, la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTI) del Hospital Regional de Villarrica se vio envuelta en un escándalo tras no poder atender a un bebé prematuro en estado crítico.

La indignación ciudadana y las críticas al Ministerio de Salud se sumaron a los factores que acabaron con el cambio del director del hospital, el Dr. Cristian Matto, quien fue reemplazado por el Dr. Rigoberto Alarcón.

El cambio de Matto fue anunciado por el director de la IV Región Sanitaria, Elías Benítez, quien aseguró que la decisión responde a varios factores y no solo al escándalo de la UTI. No obstante, la medida llega tras fuertes críticas por la incapacidad del hospital de atender a un bebé prematuro debido a que la unidad no estaba operativa. Con este cambio, el ahora exdirector pasará a ser un funcionario del Hospital de Villarrica prestando servicio en consultorios.

Pese a que varias autoridades participaron de la inauguración a medias y no advirtieron públicamente que se encontraba en proceso de modificaciones técnicas, hasta ahora no se reportaron otros cambios en la sede de salud pública en el departamento.

El Ministerio de Salud también dispuso que tanto Matto como Alarcón presenten su declaración jurada de bienes conforme a la Ley 5033/2013.

Traslado forzoso por inoperatividad de UTI

El escándalo se desató cuando una familia denunció que su recién nacido tuvo que ser trasladado de urgencia a Asunción porque la UTI, inaugurada con bombos y platillos por el presidente Santiago Peña, no funcionaba.

La situación generó un repudio generalizado, con sospechas de que la “novedosa y moderna unidad” solo se presentó para la foto y luego los equipos fueron llevados a otro sitio. Esto último fue desmentido por el exdirector, quien mostró que los mismos efectivamente se hallaban depositados en un cuarto de la unidad mientras finalizaban los trabajos.

Según explicaciones del ahora exdirector Matto, la unidad no podía operar por detalles técnicos pendientes, como la altura incorrecta de un inodoro en la sala de desechos biológicos y recomendaciones de cambios en la infraestructura.

UTI Neonatal finalmente funciona

Tras la polémica, las autoridades sanitarias aceleraron las gestiones para poner en funcionamiento la unidad. Finalmente, la UTI Neonatal comenzó a operar con cuatro de sus seis unidades de soporte disponibles, mientras que las otras dos continúan en uso en la sala de cuidados intermedios y serán reincorporadas cuando los pacientes sean dados de alta.