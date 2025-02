Gobierno busca acallar denuncias y sumaria a directora que mostró el caldo de cerdo en MRA

El ministro Tadeo Rojas confirmó que se dispuso la apertura de una investigación en torno al caso registrado en el colegio San Jorge de Mariano Roque Alonso, donde se sirvieron alimentos muy cuestionados por docentes y padres de familia. Indicó que se dispuso que temporalmente no se pague a la firma adjudicada, hasta que se culmine el proceso.

Afirmó que se analizó y contrastó con todos los datos del contrato, para luego determinar la apertura de una investigación del caso. Además, se dispuso la retención del pago por esa fecha, por 565 raciones de alimentos, mientras dure el proceso de investigación.

Además, fustigó con vehemencia en contra la “actitud” de la directora de la institución, Mercedes Jacquet, quien hizo la denuncia de manera pública.

“Me hago responsable de esto y considero una animadversión de la autoridad de la institución, de la dirección, que ha puesto a la vista de la ciudadanía en unos baldes que uno no sabe qué pudo haber tenido en su interior, porque no fue la forma en la que le sirvió la comida. Al mismo tiempo, también manifiesto que es una lástima la actitud, porque esta señora hasta el mediodía no ha entregado el acta de recepción, para que nosotros sepamos cuánto se recibió y se dio de comer o no", señaló.

“Consideramos esto una animadversión contra el programa Hambre Cero, el daño profundo que está creando con esta actitud debe ser investigando porque está produciendo un daño tremendo al programa hambre cero (...) Esto no va a terminar, va a impactar seguro, en algún lado, porque no puede ser que así de tanta mala fe se actúe, porque lo que correspondía es que esta señora llame inmediatamente a denunciar una situación que ella considera irregular”, declaró el ministro Tadeo Rojas, visiblemente enojado.

“Le está perjudicando a los chicos”, dice ministro de Educación

En ese contexto, el ministro de Educación, Luis Ramírez, confirmó la apertura de un sumario administrativo en contra de la directora. Señaló que el director de colegio es responsable de cumplir con la firma de actas de recepción y, si no lo hace, “inmediatamente se suspende la provisión”.

Aseguró que la directora está perjudicando a los alumnos, pues si no cumple con esos procesos no van a recibir la comida la semana que viene. “Se está afectando gravemente al proyecto Hambre cero, a la comida de los 400 chicos que tienen que comer en ese lugar”, señaló.

Agregó que la directora tiene la responsabilidad de cumplir con ese protocolo.

Sobre las denuncias, destacó que la directora debía acudir a denunciar la provisión de alimentos de mala calidad por los mecanismos administrativos previstos.

Dijo que el Ministerio debe “salvaguardar el proyecto” y los directores deben informar si no tienen condiciones, mecanismos o predisposición para manejar el proyecto. Finalmente, confirmó que va a reunirse con el Sindicato de Directores para “ir ajustando estos detalles”.

Mala calidad y niños con indigestión

La directora del colegio San Jorge reportó que el caldo de cerdo que llegó ayer tenía muy mal aspecto y casi ningún chico quiso comerlo. Aclaró que las fotos en el balde fueron tomadas luego de que las sobras fueran depositadas allí antes de que se retire la firma proveedora con los recipientes utilizados habitualmente para servir las comidas.

Indicó que generalmente dona lo que no se consumió y usan los elementos que tienen a mano, como cacerolas y baldes viejos de pintura.

En contacto con ABC TV aseguró que ella inmediatamente llamó a la empresa Comepar, pero solo reemplazaron las bananas que también llegaron en mal estado.

Además, reveló que dos niños que se animaron a comer el caldo salieron vomitando del colegio. Dijo que se puso a disposición de los padres pero ambos ya estaban bien hoy.