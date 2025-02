UTI Neonatal: la polémica obra fue inaugurada, desmantelada y vuelta a habilitar en apuros

Los padres del bebé denunciaron la situación al verse desamparados ante la inoperatividad de la UTI el pasado miércoles. Desde el mediodía esperaron una respuesta para la atención de su hijo, y recién a las 20:30 recibieron la notificación de que había una cama disponible en el Hospital Materno Infantil de Trinidad, en Asunción. Sin embargo, debieron esperar aún más por la llegada de una ambulancia especializada para el traslado de alta complejidad.

Lea más: UTI de Villarrica no opera tras inauguración y bebé prematuro será trasladado a Asunción

El caso generó una gran indignación pública, ya que la UTI fue presentada como un logro significativo para la salud en el departamento. La unidad fue construida con un presupuesto superior a G. 1.300 millones, financiado por la Gobernación de Guairá. No obstante, el Ministerio de Salud, responsable del equipamiento y del personal, no logró ponerla en funcionamiento a tiempo por minucias técnicas en la infraestructura.

El director de la IV Región Sanitaria, Dr. Elías Benítez, había asegurado que la UTI estaba lista para operar, pero cuando se requirió su servicio, la familia del recién nacido encontró que aún no estaba disponible. Consultados sobre la situación, ni Benítez ni el director del Hospital Regional de Villarrica respondieron a los llamados de los medios de comunicación durante esa noche.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Primer fracaso de UTI Neonatal fue por modificaciones técnicas, alegan desde el Hospital de Villarrica

Posteriormente, el exdirector del hospital, Dr. Cristian Matto, justificó la falta de funcionamiento de la UTI alegando que se estaban realizando modificaciones técnicas en la sala de desechos biológicos y el la disposición de las entradas. Según su explicación, el inodoro de esta sala fue construido con una altura incorrecta, y la puerta lateral que fue utilizada para meter los materiales de construcción fue clausurada, entre otros ajustes.

Las declaraciones de Matto no hicieron más que aumentar las críticas. Muchos ciudadanos y profesionales de la salud y opositores políticos cuestionaron cómo una unidad que no estaba en condiciones de operar pudo haber sido inaugurada oficialmente.

Además, se generaron sospechas de que los equipos habían sido retirados después del acto oficial. Para responder a esto, Matto mostró que los dispositivos permanecían en un depósito dentro del hospital mientras se realizaban los ajustes necesarios.

La Gobernación adjudicó la construcción de la UTI a la empresa EDR Construcciones de Eduardo Duarte Rojas. Mientras tanto, el Ministerio de Salud contrató a 21 enfermeros y 15 médicos especialistas para el funcionamiento de la unidad, que prestaron servicio en la sala de cuidados intermedios mientras se definía la habilitación oficial. Actualmente, la UTI cuenta con tres incubadoras y tres cervocunas equipadas con sistemas de soporte vital, de las cuales cuatro permanecen en el área nueva y dos fueron reubicadas en la sala de internación regular, igualmente mientras se preparaba el área de cuidados intensivos. Al respecto de la polémica, el Gobernador de Guairá, Cesar Sosa, dijo haber entregado la obra completa, y en condiciones, pero el equipo de fiscalización emitió varias recomendaciones de último momento y se optó por completar dichas diligencias antes de su habilitación final.

Ante el escándalo generado, el Ministerio de Salud decidió remover al director del hospital, Dr. Cristian Matto, y designar en su lugar al Dr. Rigoberto Alarcón. La decisión se tomó en medio de fuertes cuestionamientos sobre la falta de previsión y la inauguración apresurada de una unidad que no estaba operativa.

Lea más: Remueven al director del Hospital de Villarrica tras críticas por inoperatividad de UTI Neonatal

El Dr. Elías Benítez, director de la IV Región Sanitaria -que no fue removido pese a asegurar que la sala ya estaba operativa-, sostuvo que el cambio de director respondía a varios factores y no solo a la crisis generada por la UTI. No obstante, la remoción de Matto se produjo tras una creciente presión social y política debido a la incapacidad del hospital de atender a un recién nacido en estado crítico.

Pese al relevo de la dirección, no se reportaron otros cambios en la administración del hospital ni en la IV Región Sanitaria, lo que generó nuevas críticas sobre la falta de responsabilidad compartida entre las autoridades de salud. Como parte del proceso de transparencia, el Ministerio de Salud ordenó que tanto Matto como Alarcón presenten su declaración jurada de bienes, en cumplimiento de la Ley 5033/2013.

En respuesta a la polémica, las autoridades apuraron las correcciones necesarias para habilitar plenamente la unidad. Finalmente, la UTI Neonatal comenzó a operar con cuatro de sus seis unidades de soporte, mientras que las dos restantes seguirán en uso en la sala de cuidados intermedios hasta que los pacientes sean dados de alta.

Lea más: Tras escándalo por UTI neonatal inaugurada y sin funcionar, director asegura que la sala está operativa