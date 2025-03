¿Cuántas muertes de recién nacidos se pueden evitar?, jefe de pediatría del Hospital Nacional habla sobre consecuencias de un “Estado mentiroso”

Cómo “crónica de una muerte anunciada”, calificó el doctor Jesús Irrazabal al fallecimiento de un recién nacido que tuvo que ser trasladado del recientemente inaugurado Hospital de Villarrica, ya que la unidad de Terapia Intensiva del centro asistencial no estaba operativa, pese a la inauguración con bombos y platillos que contó incluso con la presencia del Presidente de la República, Santiago Peña.

“Tenemos 2,8 en números fríos, números que no representan la vida humana. 2,8 recién nacidos mueren por día en Paraguay. Vamos a redondear, en dos días mueren cinco. Mientras vos me estás entrevistando acá, se está muriendo un recién nacido en alguna esquina de la República del Paraguay. Entonces, no hay terapia intensiva que alcance. Esta es una mala estrategia de la política pública de este ministerio”, aseguró.

Dijo que la muerte del recién nacido es el resultado de no tener bien clara la política pública que la población requiere y no tener bien claro los intereses políticos que nosotros, como paraguayos y ciudadanos, queremos.

“Nosotros los paraguayos no queremos este tipo de estado mentiroso, falso, inficionado, quiere decir, invadido por las mafias. Hace poco todos vimos la mafia de las terapias intensivas. Todo salió por todos lados, ampliamente conocido. La principal población que integra las terapias intensivas privadas que son solventadas por el estado paraguayo son recién nacidos. Son estos neonatos”, lamentó.

“Mafia de las terapias intensivas”

Irrazabal dijo que un hospital privado cobra al Estado Paraguayo aproximadamente G. 7 millones por día, llegando en algunos casos a albergar a los recién nacidos hasta por 30 días.

“Negocio redondo. Por eso que prevenir para un grupo de mafiosos no es el negocio. El negocio es que las cosas sigan como están. Que se enmascaren las terapias y que las terapias privadas, la de los amigos, siga funcionando. Es una cruda realidad porque este Estado lo permite, el Estado es el encargado de elaborar las políticas públicas sanitarias”, criticó.

Aseguró que un empresario nunca va a entender lo que es un Estado, porque una cosa es la responsabilidad del mercado y otra cosa es la responsabilidad social, sobre todo que las personas no son productos, cosas, o números.

“Cuando las políticas públicas nos consideren a todos, a esta mujer, a este recién nacido, a ese papá altamente responsable, en moto le llevó a su señora. Altamente, que estaban muy, muy enamorados, pero eso es lo que es enamorados de la vida por una segunda oportunidad. ¿Y cómo fueron tratados?, como cosas. Ahora tuvieron una insuficiente inesperada dosis de realidad. No era necesario pasar por esto ¿Por qué no era necesario?, porque se basaba en una mentira. Era una mentira. No tenían la terapia que dijeron tener y esa clase de Estado no podemos tener”, fustigó.

Política pública para prevenir muertes de recién nacidos

El doctor Irrazabal explicó que lo mejor que se puede hacer para prevenir la muerte de recién nacidos es evitar concepciones en edades no adecuadas, como la adolescencia, o en mujeres fértiles en situación de patología grave, como la hipertensión, o la diabetes, que se encuentran fuera de control.

“Preparemos a las mujeres, hagamos una política pública que prepare a las mujeres que quieren tener sus bebés en edad fértil y esas que sean acompañadas por una política pública sanitaria controlada y que tengan sus bebés. Evitemos ese prematuro de 700 g, de 500 g que salen por los periódicos y con la ayuda de ustedes pidiendo socorro, generalmente adolescentes que después llevan meses de terapia intensiva, dos meses, como mínimo, dos meses con un 30% de posibilidad de vida, con un 60% de calidad de vida insuficiente y de una mortalidad alrededor del 50%, si no es del 60% ese prematurito de bajo peso”, sostuvo.

Agregó que no aplicar políticas públicas de prevención le cuesta carísimo al estado, mientras que colocar un dispositivo para que ese bebé no sea concebido en una edad que no corresponde o en un contexto social que no corresponde, podría llegar a costar G. 5 mil.

“Asistir a la mamá en un consultorio, en un Hospital de Barrio Obrero es gratis. Nueve controles se requieren en total, llegar a 10 sería lo ideal. Siete como mínimo, entonces me quedo con nueve, nueve controles en un hospital general como el Barrio Obrero, gratis, no se paga nada. Entonces, el seguimiento, el control de una población fértil es de muy bajo costo y es preventivo y no hace falta ir abriendo terapias intensivas en todas las esquinas del Paraguay. Terapia intensiva entre comillas, porque parecen más máscaras políticas, circos políticos que otra cosa. Y acá está el costo”, lamentó.

Culminó diciendo que quienes están encargados de las políticas públicas del sistema de Salud “están más interesados por el negocio de los amigos. Están más interesados por el dinero y los goces sádicos que el dinero te permite. Todo lo que el dinero te permite a oscuras comprar y pagar. Todo eso está mucho más interesado por acumular, acumular y acumular”.