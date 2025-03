Hambre Cero: utilizan improvisada cocina-comedor en colegio de Santa Rosa, Misiones

Marta Pavón indicó que este año unos 50 alumnos del turno noche de la citada casa de estudios accedieron a la cena a través del proyecto denominado Hambre Cero. El alimento que reciben los estudiantes es de muy buena calidad e importante porque muchos jóvenes no cuentan con un plato de comida cuando regresan a sus casas.

Lea más: MOPC traslada puesto de peaje de Coronel Bogado, pero la suba del peaje se mantiene en nuevo puestoprecio

El inconveniente y la preocupación radican en que el colegio no cuenta con una sala de cocina-comedor y, ante la negativa del intendente Rubén Jacquet (PLRA) de construir una, los padres de los alumnos decidieron utilizar una sala donde funcionaba la biblioteca de la institución. En el lugar colocaron una cocina y, con recursos propios, instalaron una pequeña pileta.

“No entiendo por qué la negativa del intendente. Casi el 90 % de las escuelas y colegios tienen cocina-comedor, pero a nosotros no nos quiere construir una porque, según él, supuestamente no hay microplanificación, lo que no es verdad, porque cada año hemos presentado el pedido. Creemos que no quiere hacer la inversión en nuestro colegio”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, manifestó que hace falta mesas y sillas para que los alumnos puedan contar con un lugar cómodo a la hora de cenar.

Lea más: Nueva odisea para evacuar a una embarazada en el Alto Paraguay

Existen compromisos asumidos

El intendente de Santa Rosa, Misiones, Rubén Jacquet, señaló que el Colegio Nacional San Francisco es la primera vez que recibe cena, razón por la cual nunca se construyó una cocina-comedor.

La dirigente Marta Pavón acudió junto a él al municipio para solicitarle la construcción de esta. Se le explicó que para este año era imposible porque los recursos para educación ya estaban comprometidos en otras instituciones, pero que se podría incluir en la microplanificación del próximo año.

“No puedo ir a alguna de las instituciones y decir que vamos a dejar de lado algún proyecto porque tengo que construir una cocina-comedor en el Colegio San Francisco”, dijo.

Lea más: Fallas en el sistema eléctrico afecta el desarrollo de las clases en una escuela Santa Rosa, Misiones