Incertidumbre por entrega a medias de los kits escolares en Carapeguá

CARAPEGUÁ. Padres de familia de escuelas y colegios subvencionados y rurales expresaron su malestar por la no entrega de los kits escolares, situación que no afecta a las instituciones del centro urbano. Hoy, a pesar de ser anunciado como “Día Nacional de Entrega de Kits”, no se cumplió con dicha expectativa. Varias instituciones aún no han recibido los útiles, lo que ha generado incertidumbre entre los padres.