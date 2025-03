Hambre cero: titular del MEC dice que directores “deben” reportar irregularidades y explica circular intimidante

Ante la difusión de la circular N° 2/2025, donde se habla de consecuencias administrativas y penales en torno a las denuncias por “Hambre cero”, el ministro de Educación Luis Ramírez señaló que esa circular no tenía como objetivo intimidar a los directores.

“Los directores de colegios deben hacer denuncias sobre la calidad de alimentos, no es que pueden, deben hacer denuncias, esa es la premisa, pero hay un canal y un medio para hacerlo", manifestó Ramírez en ABC Cardinal.

Agregó que la calidad del almento luego es evaluada por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), pero la primera instancia de control y verificación es el director de la escuela. “Por eso decimos que debe verificar el plato servido”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Hambre cero”: para Contraloría, directores de escuelas son “esenciales” en control

Sobre la circular emitida por el Viceministerio de Educación Básica, señaló que surgió luego de una reunión con gremios docentes.

Afirmó que solo tenía como objetivo “resaltar los artículos de la ley” y “no tiene otro mensaje”. Señaló que los directores de colegios pidieron una aclaración sobre las implicancias del proyecto.

“Es una circular, una notificación, no tiene rigor ni carácter coercitivo, es una información que circulamos. No es una reglamentación, fue una manera de informar a directores, lo que dice la ley, fin de la historia, no tiene otro carácter”, aseguró.

Lea más: “Hubo intención de empañar el programa”: ministro señala a funcionaria municipal

“No existe el kure caldo” y comida en los baldes eran “sobras de todo”

En otro momento, señaló que ese documento fue emitido en febrero, mucho antes del escándalo generado por el caldo “incomible” en la escuela San Jorge de Mariano Roque Alonso.

Al respecto, el ministro aseguró que ese día el menú no era caldo de chancho, sino “picadito de carne de cerdo”.

“Kure caldo nunca fue menú. Ese dia se sirvió picadito de carne de cerdo, no tiene nada que ver con el kure caldo. Es un proceso distinto, kure caldo no existe, nunca existió, no está en el libreto de comidas“, manifestó.

Además, aseguró que esa presentación que se vio en las denuncias no corresponde a la realidad. “Ese balde es el resto de lo que se sirvió, lo que sobró en el plato después de haber comido. En esos tachos había restos de comidas, de postres, eso había en esa olla”, aseguró.

Lea más: Directora de la escuela San Jorge reafirma que los padres denunciaron que el “kure caldo” era incomible

No pudo garantizar que no habrá sanciones para directora

En otro momento, el ministro señaló que se dispuso la apertura de una auditoría porque la directora del colegio se negó a firmar las actas. “Eso tranca el proceso, no pueden volver a pedir los platos para esta semana cuando hay un impasse y tiene que haber una intervención y alguien debe asumir para que se haga”, indicó.

Ante la consulta de si la directora puede terminar con sanciones luego de haber hecho esta denuncia, el ministro señaló que la auditoría era solo para restablecer el servicio. Luego, ante la insistencia, señaló: “No creo que pase (...) Si hay elementos veremos, si no hay elementos, no pasa nada”.

Finalmente, recalcó que se abrió una investigación respecto a la comida que se sirvió ese día en el colegio, para determinar qué fue lo que pasó.