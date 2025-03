IPS inició cancelación automática de turnos no confirmados: anuncian ampliación de la medida

La cancelación de turnos no confirmados por los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), ya es automática en la Clínica Isla Po´i de Zeballos Cué, donde la medida comenzó a regir desde ayer. Juan Carlos Frutos, gerente de Desarrollo y Tecnología, indicó que la respuesta fue positiva y que en días más, la medida será ampliada y llegará a otros servicios del seguro social.

“Ya estamos cancelando los turnos no confirmados, lo que sería para mañana, jueves 6 de marzo. Tenemos agendados 200 turnos y se cancelaron 23 aproximadamente. En el turno mañana, se canceló un turno en el primer horario; tres turnos en el horario de la siesta, que inicia a las 10:00 y, en el horario de la tarde, fueron 19 turnos cancelados de 56 anotados. Bastante bien, los asegurados están respondiendo”, afirmó el gerente.

Este sistema de cancelación de turnos no confirmados fue anunciado el mes pasado y, tiene por objeto redireccionar los horarios de citas médicas que fueron agendados pero no serán utilizados por el asegurado. El IPS comunicó que el paciente con turno recibirá un mensaje de texto con un link para la confirmación de la cita desde el número (0962) 152-152.

Si el usuario no confirma la cita marcada antes de las 48 horas, este será cancelado y redireccionado hacia otro paciente.

IPS: 25% de los turnos en Clínica Isla Po´i están disponibles

Frutos indicó que las personas que perdieron su turno por no realizar la confirmación, tienen la posibilidad de reagendarse considerando que todavía hay turnos disponibles para la fecha. No obstante, dijo que el horario no será el mismo, pues la cita médica pérdida por falta de confirmación del asegurado, ya fue redireccionado hacia otra persona.

“La cantidad de oferta no está completamente cubierta para esa fecha (jueves) y eso nos da un margen para gestionar cualquier inconveniente que podamos tener después. Estamos viendo que todavía hay bastantes lugares disponibles aún para el día; el 25% de turnos están disponibles. Los lugares que están disponibles, seguirán disponibles si no hay un pedido de turno”, expresó.

Sobre la atención médica que será brindada mañana en la Clínica Isla Po´i de Zeballos Cué, el gerente manifestó que los agendamientos fueron realizados para Clínica Médica, Traumatología y Ortopedia, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Ginecología, Pediatría, Diabetología, Psicología, Nutrición, Odontología Clínica, Papanicolau y Colposcopia.

Cancelación automática de turnos se amplia hacia otros servicios

El gerente de Desarrollo y Tecnología del IPS afirmó que tras evaluar la medida en la Clínica Isla Po´i, se avanzará hacia otros servicios más grandes. Mencionó por ejemplo, el Hospital 12 de Junio y la Clínica Boquerón.

“Nuestra intensión es tomar esta primera semana o a lo mejor diez días, para evaluar el efecto o cualquier inconveniente que pueda surgir, para ir viendo cómo ir tratando para ajustar los procesos de seguimiento. Luego empezar con una clínica de mayor envergadura que podría ser el Hospital 12 de Junio o la Clínica Boquerón, además de alguna unidad sanitaria como la ubicada en Villeta, Mariano Roque Alonso o Capiatá”, adelantó.

Frutos manifestó que ya se está trabajando con los funcionarios y recursos humanos de estos servicios “para que vayan interiorizándose con el procedimiento y el efecto que esto tiene a favor de la atención del asegurado”.

El gerente recordó que el IPS maneja un 25% de ausentismo, que se traduce a unos 31.000 turnos que se pierden mensualmente.