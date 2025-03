Junta de Asunción le aprobó “a ciegas”, a Nenecho, el presupuesto de Fonacide

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, logró que la Junta Municipal le apruebe “a ciegas” más de G. 12.000 millones como saldo inicial 2025 en la cuenta de Fonacide. El millonario monto corresponde al remanente de la última transferencia que le hizo el Gobierno a la municipalidad, en ese concepto, en 2018. El dinero, blindado por ley del Congreso, solo puede ser destinado a obras de infraestructura edilicia y mobiliario para escuelas de la Capital.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) dijo que la Intendencia ni siquiera entregó a la Junta Municipal la documentación que certifique que ese dinero todavía existe. “Acá hay dos cuentas corrientes bancarias que supuestamente contienen el dinero de Fonacide, pero yo sinceramente sospecho que eso no existe más ahí. Hace siete años que ese dinero está durmiendo el sueño de los justos”, criticó.

Grau remarcó que esa certeza no existe ni en los papeles, ya que todavía no cuentan con la ejecución presupuestaria del año pasado, “donde tiene que decir los saldos iniciales de caja de cada una de las cuentas bancarias. Esto sería una aprobación a ciegas, si esto no está en el banco. No tendría sentido, si eso no está depositado en el banco, aprobar un saldo inicial de caja de un dinero que no existe”, agregó.

El concejal opositor citó las dos cuentas del Banco Basa en las que el dinero debería estar y exigió a la Intendencia que entregue a la Junta los extractos bancarios, “Para que nosotros podamos ver si existe ese dinero o si de vuelta fue utilizado dentro de la supuesta cuenta única".

Ordenanza y ley lo excluyen de “cuenta única”, dice Grau

El concejal Grau dijo que la misma ordenanza 175/18, que reglamenta la “cuenta única”, prohíbe que los fondos de Fonacide sean contabilizados en ella. Grau citó el artículo 6 de esa norma y dijo que se excluyen de la cuenta única los recursos financieros que, por disposiciones legales, deban mantenerse en cuentas bancarias específicas.

“El Fonacide tiene que estar totalmente apartado de cualquier destino que se le pueda dar fuera de esto”, indicó. “El intendente sale a insultar a una persona que se fue a llevar acondicionadores de aire para donar a una escuela, cuando él tiene G. 12.000 millones supuestamente depositados en una cuenta bancaria específica para mejorar las escuelas y la educación de nuestros jóvenes, esto es una vergüenza”, criticó, haciendo alusión al aporte del diputado Mauricio Espínola (ANR no cartista)

“Siete años durmiendo G. 12.000 millones cuando hay escuelas que se caen a pedazos dentro de la ciudad de Asunción y él tiene el tupé y el descaro de salir a insultarle a la gente que está contribuyendo”, agregó.

“En manos de este intendente cachafaz, cuánto valor ha perdido este dinero y cuánto se pudo haber evitado. Los padres se están haciendo cargo de las escuelas públicas de la ciudad de Asunción, pero el intendente tiene G. 12.000 millones. Si es que no aparecen los extractos de estas cuentas bancarias, significa que ese dinero no sigue existiendo”, dijo.

Cinco concejales se abstuvieron

Pese a tener una postura crítica contra la inclusión del dinero en el presupuesto como saldo inicial de Fonacide, algunos concejales, tanto liberales como colorados, mantuvieron una actitud tibia al abstenerse de votar, en lugar de optar por el rechazo.

El concejal Humberto Blasco (PLRA), por ejemplo, dijo que en comisiones no recibieron explicaciones satisfactorias del director ejecutivo de Fonacide con respecto al motivo por el que el dinero estuvo parado durante tanto tiempo.

“Esa información completaría los recaudos necesarios para que nosotros podamos formar una opinión y podamos expedirnos válidamente. A mí no me queda claro si puede atesorarse por tantos años un dinero que tiene una ley especial”, dijo Blasco y propuso la vuelta a comisión del proyecto, aunque su intención no prosperó.

“Qué impidió que se ejecuten esos fondos, se incluyó o no en la cuenta única, verbalmente dicen que no, por qué no lo dicen por escrito y nos dan la seguridad de que nuestro voto es consistente y responsable”, agregó Blasco. Al igual que él, también se abstuvo su correligionaria Fiorella Forestieri.

Entre los colorados que se abstuvieron está el concejal Nasser Esgaib (ANR), quien exigió los documentos que demuestren que el dinero está, para no quedar “pegados”; lo siguieron sus correligionarios Carlos González, Arturo Almirón y Luis Bello, presidente del órgano colegiado.

Así votaron los concejales

Por la aprobación de la inclusión en el Presupuesto 2025, como saldo inicial de Fonacide, votaron:

Juan Carlos Ozorio (ANR-HC) Cesar Escobar (ANR-HC) Marcelo Centurión (ANR- disidente) Jesús Lara (ANR- disidente) Mariano Cáceres (ANR-HC) Juan José Arnold (ANR- disidente) Miguel Sosa (ANR-HC) René Calonga (ANR- HC) Javier Pintos (ANR-*HC) Augusto Wagner (PLRA) Ramón Ortíz (PLRA)

Por el rechazo votaron:

Jazmín Galeano (PEN) Álvaro Grau (PPQ) Paulina Serrano (PPQ) Rosanna Rolón (ANR- independiente)

Por la abstención votaron:

Humberto Blasco (PLRA) Fiorella Forestieri (PLRA) Nasser Esgaib (ANR) Arturo Almirón (ANR) Carlos González (ANR) Luis Bello (ANR-HC)

Los concejales Pablo Callizo (PPQ), Daniel Ortíz (ANR- disidente) y Félix Ayala (PLRA) estuvieron ausentes al momento de la votación.

Nenecho debe muebles desde 2024

Con esta aprobación, Nenecho había prometido entregar esta semana 815 sillas y 935 mesas con pupitre para 17 de las más de 260 instituciones educativas de Asunción. La entrega pendiente corresponde a la licitación con ID N° 450.430, por G. 219.830.000, cuyo proceso empezó a inicios de 2024, según confirmó a ABC Enmanuel Lara, director Ejecutivo de Fonacide de Asunción. La compra fue adjudicada al Grupo L&J, representado por Marcos López García.

Una segunda licitación prevista para este año, por G. 367.424.100, prevé a compra de 1.350 sillas e igual número de mesas con pupitre para otras 18 instituciones.

En cuanto a las obras previstas con esta fuente de ingresos, Nenecho proyecta dos licitaciones por G. 800 millones y G. 3.200 millones, que beneficiará a 6 instituciones educativas.