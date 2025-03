Carapeguá: ministro del MAG insta a producir, asegurando que Hambre Cero llegó para quedarse

El secretario de Estado, durante la entrega del tractor agrícola que se realizó hoy en el polideportivo municipal local, instó a los productores a producir para vender sus productos, porque ahora los gobiernos departamentales están administrando una ley Hambre Cero, que vino a quedarse. Por eso muchos se van a plaguear y van a inventar problemas por maldad.

Señaló que en una semana encontraron en una escuela -del municipio de Mariano Roque Alonso- supuestamente que se sirvió a los escolares “kure caldo”, eso inventó la gente por maldad. Presagió que muchos van a seguir viendo problemas porque van a inventar. Dijo que las autoridades educativas y los miembros de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) deben controlar a la empresa que provee y debe hacer bien también su trabajo.

Además, las empresas adjudicadas con el programa de Hambre Cero tienen que comprar los productos de los agricultores “porque es muy argel tener que traer de Argentina o Brasil para dar de comer a los niños en las escuelas” de nuestro país.

El ministro manifestó que si las autoridades no acompañan las gestiones del Gobierno nacional, no se llega al objetivo para producir más. Dijo que hoy no solamente están entregando un tractor, sino también tecnología, una herramienta que va a ayudar a ser más productivo. Dijo que actualmente el costo de producción de los agricultores es elevado y los productores mismos son los que empobrecen el suelo con la arada constante y con cualquier lluvia los nutrientes son arrastrados.

Recomienda siembra directa para mejorar el suelo

El ministro de Agricultura sugirió cambiar la mentalidad del agricultor y recomendó a los técnicos agropecuarios y gerentes del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) insistir con la producción agrícola impulsando la siembra directa.

Sugirió saber utilizar el tractor agrícola y que no ocurra discriminación en su uso por ser liberal o tener alguna diferencia con otros productores que lo necesitan. Tenemos que ayudarnos y hay que atender esos aspectos.

Dijo que lo único que nos va a sacar de la pobreza es el trabajo, porque nosotros estamos seguros de que de nuestra tierra tenemos que sacar alimentos y hacer negocio porque el productor tiene el capital más importante, que es la tierra.

Compromiso de Peña: “Vamos a estar mejor”

El secretario de Estado Giménez recordó el compromiso del presidente Peña, “Vamos a estar mejor”; se puede estar mejor teniendo plata en el bolsillo y en las compañías; para eso, desde las chacras, tenemos que tener ingresos.

Explicó que si uno tiene finca productiva, recomendó no tenerla vacía. Dijo que en el gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando se desempeñaba como gobernador, ni un lampión no había recibido para asistir a los productores.

Sin embargo, hoy el gobierno de Peña está entregando herramientas a todas las gobernaciones para que se pueda llegar a los productores. Con los técnicos agropecuarios se habla de políticas de gestión que deben transmitir conocimientos a los productores y a los jóvenes para que vuelvan a trabajar y a producir alimentos y poder vender no solo en el país, sino al mundo entero.

La oportunidad de vender todo lo que se produce es única y el año pasado, cuando se tenía tanto tomate, se envió a la Argentina; se exportó solo dos meses. Dijo que cómo los países vecinos pueden producir y nuestro país no, y dicha situación tenemos que analizarla también como productores, señaló el ministro.

Se despachó contra la asociación de productores

Durante su discurso se recordó que existe una Asociación de Productores, que integra unos cuantos panzones que no tienen aspecto de trabajar en la chacra, porque el que labra la tierra tiene otro aspecto y otra preparación, y los haraganes que salen a decir por las calles a gritar “La lucha triunfará” y con explosión de petardos llevan varios beneficios para haraganes; “por eso no nos llega oportunidad para el que trabaja”.

Finalmente, aseguró que ahora con este Gobierno se está apoyando al que verdaderamente produce. Dijo que ya no se dé oportunidad a los que llevan una vida de haragán porque por mucho tiempo ha desangrado al gobierno que sube y esto es una realidad. Nuestros gerentes de CDA tienen que autorizar con la firma de la gobernadora o del intendente identificar al productor que realmente trabaja y ya no va a ser más atendido aquel que va a exigir en la central y eso sí va a ser una verdadera descentralización.