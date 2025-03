Estudiantes califican de “rotundo fracaso” el día de entrega de kits escolares

El pasado 4 de marzo fue el “Día de entrega de kits escolares”, previsto por el Ministerio de Educación y Ciencias. Sin embargo, docentes y alumnos de varios puntos del país reportaron retrasos.

Los miembros de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy) emitieron un comunicado para cuestionar con firmeza la gestión. “Mientras en algunas partes del país los kits escolares ya fueron entregados, en muchas instituciones seguimos esperando y sin respuestas”, manifestaron.

Indicaron que no esperan un “regalo” sino algo que les pertenece por ley y es inaceptable que se hayan tenido tantos reclamos. “Según los datos de nuestra contraloría estudiantil, al 57,2% del estudiantado no le llegó el kit o no llegó para todos. A eso le llamamos un rotundo fracaso”, manifestaron.

Señalaron que tras la “falta de seriedad del MEC”, con el “Día nacional del kit escolar”, se dan cuenta de que es “UNA BURLA la forma en que están dirigiendo el ministerio de educación y nuestro gobierno. ¿Será que ya están celebrando sus bolsillos llenos y su teatrito mentiroso? Claro, están mejor... Ellos (sic)“.

Estudiantes exigen kits escolares para todos

Agregan que los estudiantes no son ignorantes y no serán humillados por el Gobierno “mediocre que vive excusándose y escondiéndose porque no sirve para nada”.

“Sabemos que la educación es un derecho, no un favor ni un regalo del gobierno de turno. ¡Exigimos nuestros kits escolares YA! Queremos estudiar, queremos herramientas, queremos un futuro. NO MÁS MENTIRAS, lo gritamos fuerte y claro: ¡¡¡CUMPLAN YA O ENFRENTEN LAS CONSECUENCIAS!!!“, exclamaron desde Unepy.