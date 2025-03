Nenecho: cinco meses sin entregar a la Junta informe completo sobre ejecución de bonos

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) lleva más de cinco meses y medio sin responderle a la Junta Municipal un pedido de toda la documentación disponible sobre la ejecución de los bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción. En su sesión de ayer, los concejales volvieron a intimarlo a responder el pedido, que podría ayudar a determinar el destino de más de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras y fueron desviados por su administración.

El pedido de informe, emitido por la Junta Municipal el 18 de septiembre de 2024, le exigía a Nenecho que entregue un informe completo, detallado minuciosamente, sobre la ejecución de todos los grupos de bonos emitidos, con sus respectivos planes de inversión y saldos correspondientes.

Ayer, la Junta Municipal aprobó un dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que recomendaba devolver al intendente el mensaje por el que este solicitaba una ampliación de plazo para responder. El pedido original le otorgaba ocho días hábiles, tiempo que le volvieron a otorgar para que responda.

Nenecho asumió como intendente en diciembre de 2019 e informó en enero de 2020 que contaba con G. 68.000 millones de bonos en el saldo inicial de caja. Con cuatro emisiones, G6, G7, G8 y G9, el intendente acumuló G. 728.404 millones en bonos directamente para obras. El dinero ya no aparecía en las cuentas bancarias de la Municipalidad en 2024 y sorpresivamente, volvieron a aparecer en el presupuesto 2025, en el que figuran como saldo de bonos G. 410.6683.317.108.

Pedido busca conocer el avance de las obras, dice concejal

El concejal Javier Pintos (ANR-cartista), promotor del pedido de informe, dijo a ABC que el objetivo de su minuta fue conocer el detalle completo de esas emisiones, con sus respectivos planes de inversión y el cronograma de obras ejecutadas y a ejecutar, a modo de conocer si hubo o no avance en las obras que motivaron esas emisiones.

“Si existe saldo, saber cuánto es y todo lo que conlleva la información para la ejecución de esos grupos de bonos. Consideramos que es absolutamente necesario que sean bien detallados, porque normalmente las ejecuciones presupuestarias vienen resumidas”, dijo. “Qué se hizo, que porcentaje de avance se tiene, qué está pendiente, qué porcentaje está pendiente, de cada obra. Ese es un parámetro para medir el avance de obras”, resaltó Pintos.

Aunque precisó que el pedido de informes no incluye pedidos de extractos bancarios y otros documentos que darían el mapa real de cómo se usó ese dinero, señaló que esos extractos deberían estar contenidos en la Ejecución Presupuestaria que debe entregar también Rodríguez.

En las consideraciones expuestas por Pintos en la minuta que originó el pedido de informes al intendente, el concejal señaló que “diversas circunstancias en la ejecución de estos fondos instalaron muchos cuestionamientos (...) a tal punto que (...) es objeto de una investigación en el Ministerio Público”.

Nenecho terminará su mandato sin responder, dice Grau

El concejal Álvaro Grau (PPQ), por su parte, vaticinó que el intendente Rodríguez culminará su mandato sin responder a todos los requerimientos que se hacen con respecto al destino final de los G. 500.000 millones en bonos que desvió.

“Él (Rodríguez) sigue escondiéndose, porque lo que el no quiere, evidentemente, es dar a conocer en qué usó toda esa cantidad de dinero que está faltando, proveniente de la emisión de los bonos. Utiliza cualquier artimaña para tratar de desviar el tema”, como decir “que necesita más tiempo”, ejemplificó.

Con respecto al nuevo urgimiento de la Junta, dijo que “eso va a terminar sin ser respondido. Lo más probable es que termine su mandato y él no muestre una sola factura de a dónde fue a parar todo este dinero”, remarcó.

Grau criticó que, frente a varios pedidos de acceso a la información pública de la ciudadanía, algunos incluso judicializados, como el suyo, el intendente se haya negado a entregar información pública, incluso frente a órdenes judiciales que lo obligaban. “Acá el problema es el criterio de la Justicia, a favor de quién juega”, resaltó.

Nenecho debe rendir cuentas

Grau recordó que el intendente Rodríguez todavía debe presentar su rendición de cuentas de la Ejecución Presupuestaria del año 2024, a más tardar, a fines del mes de marzo. El concejal considera que este informe, al que Nenecho está obligado por ley, podría también sumar pistas con respecto al destino de los bonos.

El mes pasado, por orden judicial, la Municipalidad de Asunción, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), publicó datos de la deuda financiera de la institución. En total, la cifra alcanza los US$ 242 millones, entre prestamos y bonos. Sin embargo, Nenecho evitó mostrar contratos y otros documentos bajo el paraguas de la confidencialidad.

Solo en préstamos bancarios, Nenecho asumió una deuda al 20 de febrero de G. 199.118 millones (unos US$ 25,5 millones), con tres entidades bancarias: GNB, Continental y Basa. En lo que respecta a los bonos, desde G5 a G9, la deuda de capital suma G. 930.000 millones ( US$ 118 millones). Los intereses, que se pagarán en el caso del G9 hasta 2035, ascienden a los G. 770.857 millones ( US$ 98 millones).

Pero la respuesta de la Municipalidad no contenía facturas, órdenes de compra ni ningún otro documento que permita trazabilidad y conocer el destino final del dinero de los bonos, pese a que, según confirmó la Contraloría General de la República, se desviaron G. 500.000 millones que debían ser para obras. Esto está siendo investigado por la Fiscalía.