Compra anticipada de pupitres: “no podemos emitir opinión sobre la política comercial de las empresas”, dice Itaipú

“Como Itaipú no podemos emitir opinión sobre la política comercial de las empresas”, fue la respuesta de José Luis Rodríguez Tornaco, asesor de Comunicación Social de la Itaipú Binacional, respecto a la compra anticipada de pupitres chinos.

Compra anticipada de pupitres

La empresa Kamamya S.A. presentó un Registro Industrial en Línea (Riel) con emisión 16 de febrero de 2023 y con vencimiento 16 de febrero de 2025.

Según la constancia de esa supuesta fecha, la empresa cuya actividad principal –desde su instalación en la zona del Alto Paraná– es la fabricación de sábanas y edredones, también está inscripta en el rubro de supuesta fabricación de muebles.

La firma Kamamya SA o Qin Yi América SA (tienen el mismo RUC) recién registró la nueva actividad el 11 de diciembre de 2024. Es decir, la inscripción se hizo 22 meses (casi dos años) después de la supuesta emisión de ese Riel.

No es la primera empresa que hace compra anticipada, asegura

Rodríguez Tornaco manifiesta que la binacional no puede emitir opinión sobre la política comercial de las empresas.

Ejemplificó: “cuando llamamos a licitación para 600 patrulleras para la República del Paraguay, varias marcas importaron los vehículos con meses de antelación. Si ellos han decidido hacer eso, incluso alguna marca en particular que importó, apostando a que iba a ganar algún lote, pero no lo hizo, no ganó. ¿Por qué importó, cuál fue el criterio de comprar antes o va a venderle a otra gente?, son elucubraciones a la Itaipú no le merecen el análisis”.

Agregó que si la empresa en cuestión adquirió anticipadamente los pupitres, no pueden saber si fue para la licitación, para cumplir en tiempo y forma por si resultaban adjudicados o para venderle a alguien más.

Recordó que ya ocurrió un hecho similar con maquinarias viales para las gobernaciones. Algunas empresas estoquearon maquinarias, también de origen chino, pero no resultaron ganadoras.

“Por qué compran, a cuánto compraron, esa es una acotación que está lejos de la interpretación de la Itaipú como instauradora del proceso”, reiteró.

Dijo además que la documentación requerida fue acercada a la Superintendencia de Compras y que el consorcio de industrias que no fue adjudicado llevó los documentos, los pliegos, y no levantó denuncia alguna, excepto, el de los metros cuadros de los depósitos exigidos en el pliego que no fueron cumplidos por la empresa competidora. “Tenían todos los documentos y no levantaron queja alguna”.

“Una vez que se desestimó la protesta, el consorcio de industrias paraguayas recurrió a la justicia a través de un amparo que fue rechazado por la justicia”, aseguró.

Reiteró finalmente que no se verificaron elementos que hayan implicado algún tipo de alteración del proceso.