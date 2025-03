SEME: “Estamos brindando un servicio criminal”

A mediados del mes de enero, Vicente Riveros, del Sindicato de Funcionarios del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) -dependiente del Ministerio de Salud-, informó que no se pudieron hacer los traslados interhospitalarios de pacientes de terapia intensiva porque los móviles con que cuentan no tienen acondicionadores de aire.

Comentó que la falta de estos en los móviles es una situación de larga data, por lo que últimamente venían realizando el traslado durante la noche, cuando las temperaturas descendían. No obstante, indicó que ahora, con la temporada calurosa actual, los médicos desisten de dicha tarea para proteger a los pacientes.

Casi un mes después, Vicente Riveros comentó que no hay mejoras. “El tema de los móviles, seguimos un poco peor que antes. Ninguno tiene aire acondicionado, que con este tema del clima en nuestra zona constituye un problema grave. No es un lujo el tema del aire acondicionado en las ambulancias. Se deben reprogramar los traslados de terapia a horas de la noche para garantizar un traslado que no ponga en riesgo la vida de los pacientes”.

Luego, comentó que de igual forma realizan los traslados básicos, pero que inclusive en estos se generan complicaciones. “En uno de los traslados se desvaneció el familiar del paciente porque se sintió mal por el calor excesivo que hacía dentro de la ambulancia”.

Una falacia y burla total

“Tenemos que denunciar de una manera enérgica y categórica que el asesor de nuestro servicio, que ni siquiera es el asesor por resolución, dice en uno de los medios que el SEME tiene doscientos móviles cuando se le pregunta si hay móviles en terapia. Una falacia y una burla total para nosotros que sabemos lo que estamos haciendo dentro del servicio”, respondió enérgicamente.

A renglón seguido, dejó en claro que “no se puede criminalizar este servicio mintiéndole a la gente, porque nuestro sistema de salud es criminal. Estamos matando gente. Estamos haciendo que gente que estaba bien se termine descompensando en las ambulancias por la falta de un servicio que tendrían que tener. Estamos brindando un servicio criminal”.

Riveros comentó que hasta el momento no recibieron ningún tipo de respuestas a sus denuncias. “Se dio una intervención que no arrojó resultados, pero que permitió que se accedan a ciertos rubros que nosotros no vimos que hayan llegado”.

“Es deplorable el estado de las ambulancias. Hemos hecho una denuncia en la Comisión de Salud del Parlamento y ahora queremos ir a la Comisión de Derechos Humanos, porque no tenemos respuestas y ya no sabemos a quién recurrir”, señaló.

Para finalizar sentenció: “La manifestación que realizamos solo generó amenazas, sanciones injustas y amedrentamientos en todo momento”.