“Chonguismo” en Fiscalía: roces entre sindicatos del Ministerio Público por Rolón

Ocho sindicatos de la Fiscalía que integran el Frente Unido del Ministerio Público dieron a conocer su rechazo a las declaraciones manifestadas por un sindicato que no pertenece al frente, el Simipar, que aseguró que “reina la tiranía, el despotismo y el chonguismo” con la administración de Emiliano Rolón.

“En una postura unánime rechazamos las declaraciones manifestadas por un sindicato que no pertenece a este Frente, cuyas acciones han demostrado en el tiempo que no buscan el interés general, y cuya postura responde única y exclusivamente a posiciones ajenas a nuestra labor y a nuestras necesidades, donde solamente se denigra la labor del funcionariado en general para responder a intereses particulares”, sostuvieron.

Agregaron que no desconocen que Simipar incorpora a un grupo interno, asociados a quienes respetan; sin embargo, no representa a la amplia mayoría que conforman los diferentes gremios del Ministerio Público.

“Refutamos que existan funcionarios que no trabajan, cuando la verdad es que existe una extrema necesidad de Talento Humano, la realidad latente hoy es que las áreas se pelean por la gente, se requiere funcionarios que trabajen. No hay espacio ni tiempo para quien pretende no cumplir una función dentro de la institución”, afirmaron.

Instan a denunciar a funcionarios que no trabajan

Desde el frente aseguraron que los funcionarios que no trabajan no tendrán cabida y las denuncias vendrán de sus propios pares que se sacrifican día y noche por cumplir con su misión.

“No obstante, si eventualmente se conoce de algún hecho aislado de tal naturaleza, instamos a los demás compañeros a poner a conocimiento de la Dirección de Talento Humano o de nuestros gremios, puesto que en cada sede y oficina coexisten extremas necesidades de contar con personal y los compañeros que se encuentran sobrepasados en la labor diaria”, aseveraron.

Expresaron su apoyo al proceso de reorganización que se desarrolla actualmente con la administración vigente, si esta redundará en un mejor servicio a la ciudadanía en el acceso a la Justicia como un derecho humano consagrado.

“Si esta reorganización es llevada a cabo con justicia y criterio, entendemos que será para bien de la sociedad en general, de igual manera, velamos diariamente por desterrar cualquier acción de maltrato o inequidad interna tanto entre compañeros como hacia la ciudadanía y seguimos en ese proceso”, sostuvieron.

Gremios de la Fiscalía lamentan recortes presupuestarios

Manifestaron ser conscientes que padecen debilidades internas, que han sido herencia de administraciones desde el 2013, donde a raíz de los recortes presupuestarios se ha impedido un fortalecimiento institucional a cabalidad, reconocemos y visualizamos esfuerzos que fueron implementados en forma gradual, pero todavía insuficientes y quizás aún no responde a la altura de brindar una atención 100% óptima para la ciudadanía.

“Sin embargo, pese a los recortes presupuestarios, a la falta de reajuste de los salarios que están congelados desde hace varios años, y la falta de dignificación de la situación laboral, los compañeros y compañeras de la institución trabajan incansablemente, de mañana, de siesta, de noche y de madrugada, con sol o lluvia, todos los días del año”, aseguraron.

Contaron que en el interior del país, donde se cuenta con menos recursos, a veces los funcionarios deben trasladarse hasta en caballo para llegar al lugar de los hechos o pasar en balsas para acudir a procedimientos u operativos.

“Conocemos la realidad de nuestros compatriotas. Por tanto, visualizamos la precariedad en el contexto laboral, pero cuya responsabilidad no podemos cargar sobre la actual administración porque es de público conocimiento los recortes sistemáticos que ha padecido la institución desde hace varios años del Ministerio de Economía (Poder Ejecutivo) y desde el Poder Legislativo, castigándonos por cumplir nuestro trabajo, a mayores operativos y condenas, mayores recortes presupuestarios”, afirmaron.

Gremios denuncian que recortes buscan paralizar investigaciones

Desde el frente de los gremios de la Fiscalía, dijeron que a la luz de los hechos, los recortes solo han buscado paralizar la institución y paralizar las causas, sin mucho éxito, puesto que ven como los procesados de alta notoriedad, influyentes, y de casos emblemáticos fueron acusados o condenados tras el trabajo investigativo del Ministerio Público.

“La Fiscalía ha desarticulado extensas redes criminales trasnacionales como los revelados en Ultranza, Status, Pavo Real I y II, Dakovo, Veneratio y varios casos de corrupción como Oscar y Ramón González Daher, Miguel Cuevas, Hugo Javier, ministros, ex autoridades por citar algunos”, agregaron.

Mencionaron el mayor comiso de la región de US$ 47 millones por lavado de dinero, incautaciones de drogas históricas que han valido reconocimientos internacionales, aunque de igual manera, no comparten ni compartirán que estos resultados sean utilizados o instrumentados con otros fines que no fuera el acceso real a justicia.

“Aún con todos estos factores cumplimos nuestro compromiso, somos servidores públicos que nos debemos únicamente a la ciudadanía, y que no solo luchamos contra las precariedades sino también contra las amenazas y presiones externas de varios grupos, que buscan desestabilizar y generar caos para que compañeros más vulnerables sucumban a esas presiones, falsas ilusiones o incluso pasibles de ser inducidos a cometer algún hecho punible, que tampoco apañaremos”, indicaron.

Gremios reconocen permeabilización de irregularidades

Dijeron no desconocer que aún permean situaciones irregulares y/o al margen de la ley, pero la sociedad debe tener la certeza que hay funcionarios que buscan defender la independencia del Ministerio Público, que necesitan del apoyo de la ciudadanía ante los frentes que no son solo uno, sino múltiples y que intentan socavar la institucionalidad.

“Más de un sector busca la impunidad de los casos, en especial aquellos que guardan relación con la corrupción pública, el crimen organizado y el narcotráfico. Al igual que el resto de la ciudadanía, queremos un país mejor y hemos sentado nuestra postura ante la Coordinación gremial. Exhortamos a nuestros compañeros a estar abiertos a las críticas que lleven a mejorar el desempeño laboral, fuera de los ataques personales”, señalaron.

Los 8 gremios nucleados en el Frente Unido son el Sindicato de Funcionarios del Ministerio Público (Sifump), Sindicato de Funcionarios y Trabajadores (Sifetramipar) la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público (Afump), la Asociación de Peritos del Laboratorio Forense, la Coordinadora de Peritos de Medio Ambiente, la Asociación de Psicólogos Forenses del Ministerio Público, la Coordinadora de Relatores Fiscales, la Asociación de Choferes del Ministerio Público.