Corredor Vial Botánico: estas son las principales obras que el MOPC le debe a Asunción

La Junta Municipal de Asunción aún no recibió un informe oficial sobre el estado de cumplimiento del convenio firmado en 2017 con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la construcción del Corredor Vial Botánico. La cartera de Estado se había comprometido a realizar una serie de obras compensatorias, en contraprestación a la cesión de parte del terreno del Jardín Botánico.

Para este miércoles, los concejales esperaban la presencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, invitada para brindar detalles sobre estas obras, pero desde la Junta confirmaron que no asistirá.

Entre las principales obras a las que el MOPC se había comprometido, se encuentra la restauración de cuatro casas históricas ubicadas en el interior del predio del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción: la Casa Alta (casa López), la Casa Baja (casa Viana), la Caballeriza y el Rosedal. El convenio establecía que la restauración de estos espacios debía hacerse conforme al protocolo de intervención y, en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura, recuerdan desde la organización “El Botánico no se toca”.

El MOPC también se había comprometido con la Municipalidad a la implementación de un sistema de seguridad con cámaras de última generación en todos los accesos, zonas de riesgo y en todo el interior del complejo del Botánico. Desde la organización de vecinos, reclaman además que el MOPC no impulse la restitución de 32 hectáreas que corresponden al área silvestre protegida, declarada por la Ley 5.783/2016. La zona esta actualmente ocupada por instituciones públicas y hasta clubes privados.

El convenio también incluía la construcción del cercado, enrejado y amurallamiento de todo el perímetro del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, para evitar las invasiones informales. También estaba prevista la colocación de señalética interna según el Plan Maestro del Jardín Botánico, el mejoramiento de su parque infantil, además de las construcción de nuevos sanitarios y mejoramiento de los existentes.

Junta espera datos oficiales

En la última sesión de la Junta Municipal, el pasado miércoles, el concejal Augusto Wagner (PLRA) había señalado que recibió información de que el MOPC tendría en quince días, novedades con respecto a la revitalización de la avenida Artigas, pero no así del resto de las obras compensatorias.

El concejal pidió que estos asuntos se incluyan en la invitación que se cursó a la ministra de Obras Públicas y a su equipo técnico.

ABC Color consultó oficialmente al MOPC con respecto a la concurrencia o no de la ministra Centurión a la convocatoria de la Junta Municipal, pero no obtuvo respuesta. No obstante, desde la Junta Municipal de Asunción confirmaron que la ministra no acudirá, pero que enviará al director de Proyectos Estratégicos.