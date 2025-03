Funcionarios del MOPC se manifiestan exigiendo respuestas ante falta de herramientas y combustible

Integrantes del Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se manifestaron esta mañana exigiendo que se cumplan con las exigencias en cuanto a herramientas, e inclusive combustibles, para llevar adelante los trabajos que son necesarios en las diferentes rutas del país.

“No están cumpliendo y los funcionarios estamos preocupados ante la situación que estamos viviendo en nuestra institución y en nuestros país. Consideramos que estas empresas tienen que cumplir, con lo que la institución les encomienda, así como nuestros compañeros necesitan herramientas para cumplir con los bacheos y hacer que trabajen las plantas asfálticas para mejorar nuestros caminos”, señaló María Stella Silva, integrante del Sindicato.

Aparte de los equipos de protección e insumos, se suma que en varios distritos existe el reporte de la falta de combustible. “Queremos que la ciudadanía sepa en qué condiciones tienen que trabajar nuestros compañeros. Si no cuentan con la herramienta, si no cuentan con combustible suficiente, ellos no pueden hacer ningún milagro”.

“Es una medida de fuerza, pero todas estas inquietudes le queremos decir a la Ministra (Claudia Centurión), para que ella también nos explique cuál es la situación desde su perspectiva, porque nosotros no hablamos con ella desde el año pasado”.

La promesa de 1.000 kilómetros de asfalto

Hace días, el presidente Santiago Peña anunció que impulsará la pavimentación de 1.000 kilómetros en todos los departamentos del país.

Sobre esta propuesta, María Stella Silva sostuvo: “Habría que ver. Nosotros desde acá sabemos la realidad. En ese caso, el presidente debería de moverse en vehículo terrestre para saber la situación real del país, la cual a nosotros nos preocupa como ciudadanos y como funcionarios de esta institución”.

“Más allá de esta situación, entre todos tenemos que ponernos las pilas y hacer lo que se tiene que hacer, tanto funcionarios como autoridades. Pero acá se traen personas de afuera, que no conoce la misión de esta institución, que no conoce las actividades de esta institución. Gente de IPS para poner como directora y para distribuir combustible. Creemos que la Ministra Claudia Centurión debe tomar medidas”, sentenció.